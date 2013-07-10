بیش از 31 میلیون جلد كتاب توسط 11 هزار مؤلف و مترجم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار 12958 عنوان كتاب در شمارگان 122/740/31 جلد در سه ماه نخست سال 1392 با قلم 9290 مؤلف و 2336 مترجم و توسط 2196 ناشر خبر داد و گفت: بر اساس گزارش آماری بانك اطلاعات خانه كتاب بیشترین تعداد عناوین كتاب‌های منتشرشده در سه ماه نخست سال جاری به ترتیب به حوزه دین، علوم عملی، كودك، ادبیات، علوم اجتماعی و ... اختصاص دارد.

اسماعیلی افزود: در سال جاری تعداد عناوین كتابها به تفكیك موضوع دین 2175 عنوان، علوم عملی 2044 عنوان، ادبیات 1990 عنوان، كودك 1900 عنوان، تاریخ و جغرافیا 726 عنوان، علوم اجتماعی 1311 عنوان، كلیات 271 عنوان، فلسفه 566 عنوان، زبان 438 عنوان، علوم طبیعی 465 عنوان، هنر 429 عنوان و كمك درسی 643 عنوان است.

سرپرست معاونت امور فرهنگی با اشاره به افزایش 9 درصدی عناوین كتاب در رده ادبیات در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت: بیشترین افزایش با 9 درصد در رده ادبیات بوده است و بیشترین كاهش نیز مربوط به حوزه كلیات است.

انتشار بیش از 31 میلیون جلد كتاب در سه ماه نخست سال 92 توسط 2196 ناشر

علی اسماعیلی با اشاره به اینكه 2196 ناشر در سه ماه نخست سال جاری 122/740/31 جلد كتاب منتشر كرده‌اند توضیح داد: در سه ماه نخست سال 1392 بیشترین شمارگان با 700/890/7 نسخه به موضوع كودك و نوجوان و پس از آن كتابهای دینی با 602/519/6 نسخه اختصاص دارد و موضوع ادبیات با 530/227/3 نسخه، علوم عملی با 280/173/1 نسخه، موضوع كمك درسی با 670/943/2 نسخه و موضوع علوم اجتماعی با 300/475/2 در مراحل بعدی قرار دارند.

وی افزود: در سه ماه نخست سال 1392 نسبت به سال گذشته بیشترین كاهش شمارگان در موضوع علوم طبیعی و ریاضیات بوده است. شمارگان كل كتاب‌های این رده 39 درصد و میانگین شمارگان كتابهای رده علوم طبیعی و ریاضیات 42 درصد و فلسفه نیز 28 درصد كاهش داشته است.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به اینكه بیش از 9 هزار مؤلف و 2 هزار مترجم در سه ماه نخست سال جاری دست به قلم شدند، گفت: از 9290 نفر مؤلف به ترتیب 7466 نفر مؤلف مرد و 1824 نفر مؤلف زن هستند همچنین از 2336 نفر مترجم 1629 نفر مترجم مرد و 715 نفر مترجم زن هستند.

بیش از 4 هزار عنوان كتاب در خرداد ماه سال جاری منتشر شده است

اسماعیلی در بخش دیگر از سخنانش گزارشی از آمار كتابهای منتشر شده در خرداد ماه سال جاری ارائه كرد و گفت: در خرداد ماه سال جاری 4699 عنوان كتاب توسط 1087 ناشر منتشر شده است.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد افزود: استانهای تهران با انتشار 9059 عنوان، قم 1357 عنوان و خراسان رضوی با انتشار 1146 عنوان كتاب به ترتیب رتبه اول تا سوم چاپ كتاب در سه ماه نخست سال 1392 را به خود اختصاص داده‌اند.