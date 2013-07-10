فعالیت دستگاههای متولی سازمانهای مردم نهاد در همدان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضانیا پیش ازظهر چهارشنبه در دومین نشست هماهنگی دستگاههای متولی سازمانهای مردم نهاد استان همدان بر ضرورت توجه به ظرفیت ها و قابلیتهای تشکلها و سازمانهای غیر دولتی در راستای توسعه و پیشرفت جامعه تاکید کرد.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف و سیاستهای دولت، ایجاد ظرفیتهای تازه و اثر گذار برای تشکلها و سازمانهای مردم نهاد و واگذاری امور فرهنگی و اجتماعی به آنهاست.

وی افزود: برقراری تعامل و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و متولیان دولتی در امور سمنها از صدور مجوز تا توانمند سازی و نظارت بر عملکرد آنها، از ضرورتهای مورد نیاز بوده که برگزاری این نشستها می تواند، به پر کردن این خلاء کمک کند.

رضانیا در ادامه به فرایند صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد اشاره و گفت: متقاضیان دریافت مجوز از دستگاههای متولی با گذراندن 22 مرحله و با بازه زمانی دو تا شش ماه می توانند نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

وی گفت: صدور مجوزها بر اساس نیاز استان همدان و با اولویتهای موضوعی و هماهنگی مستمر بین دستگاههای متولی صورت می گیرد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان نقش آموزش در ابتدای فرایند تقاضای مجوز فعالیت برای متقاضیان را مهم ارزیابی کرد.

رضانیا گفت: اگر مولفه آموزش و بالا بردن سطح آگاهی و شناخت متقاضیان دریافت مجوز فعالیت سمن به عنوان یکی از محورهای اولیه برای دستگاههای متولی در نظر گرفته شود، متقاضیان به مراتب با علم و آگاهی بیشتری پا به عرصه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی خواهند گذاشت.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان همدان نیز ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاههای متولی سازمانهای مردم نهاد را بسیار مهم ارزیابی کرد.

محمد سموات افزود: با هماهنگی و تعامل بین دستگاهها می توان فرایند نظارت و توانمندسازی تشکها و سازمانهای غیر دولتی تحت پوشش را به صورت مطلوب پیگیری کرد.

سموات گفت: سازمان بهزیستی استان همدان بیش از 50 تشکل تحت پوشش دارد که از این تعداد نزدیک به 50 درصد آن به حوزه آسیبهای اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر مرتبط می شوند و مابقی در بخش حمایتی، توانبخشی و خیریه فعالیت دارند.