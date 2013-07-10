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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

صدیقی اعلام کرد:

خسارت 150 میلیارد ریالی به باغات زراعی اهر

خسارت 150 میلیارد ریالی به باغات زراعی اهر

تبریز – خبرگزاری مهر : فرماندار اهر از وارد شدن خسارت 150 میلیارد ریالی به باغات زراعی این شهرستان بر اثر سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : باغات بیش از 18 روستا با مساحت 400 هکتار در این شهرستان بر اثر سیل زدگی دچار آسیب شدند.

وی ادامه داد : این سیل زدگی سبب ایجاد 150 میلیارد ریال خسارت به باغات این شهرستان شد.

صدیقی افزود: هرچند علاوه بر خسارت های ناشی از سیل ، حوادثی همچون سرمازدگی و چند بار بارش تگرگ و باران خسارت های 60 الی 100 درصدی به باغات وارد شد.

وی با بیان اینکه بر اثر این بارش تنه درختان از زمین کنده شده است، گفت : باید برای تامین خسارت های ناشی از این سیل زدگی، علاوه بر پرداخت بیمه محصولات، تسهیلات ویژه ای نیز در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شود تا جبران ضرر کشاورزان گردد.

کد مطلب 2094348

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