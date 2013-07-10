آغاز مراسم جشن رمضان / برگزاری جشن رمضان به صورت سیار در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دارائی به اهداف برگزاری جشن رمضان اشاره کرد و افزود: این جشن با هدف احیاء و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ نیکوکاری و سنتهای حسنه انفاق و احسان و نزدیکی قلوب مومنین،افراد سخاوتمند و خانواده های در معرض آسیب برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشن رمضان از برنامه ها و جلوه های متنوع و مختلفی برخوردار خواهد بود،یادآورشد: هرشب بعد از افطار شبکه 5 سیما با اجرای برنامه های مفرح و مورد علاقه مخاطبان حاضر در محل جشن و بینندگان تلویزیونی سعی خواهد کرد حدود 90 دقیقه،اوقات خوشی را برای هموطنان ایجاد کند؛ضمن اینکه مردم عزیز و علاقمندان به تولیدات ملی و داخلی می توانند ساعاتی قبل از برنامه زنده تلویزیونی و ساعاتی بعد از آن از بازارچه محصولات و صنایع دستی مددجویان بازدید و نیازها و مایحتاج ضروری خود را تهیه کنند.

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد صریح کرد:جشن رمضان امسال با تهیه کنندگی محمد قنبری به روی آنتن می رود.

دارائی به برپایی بازارچه جشن رمضان در محل برپایی جشن رمضان اشاره کرد و افزود:جشن رمضان و بازارچه آن جلوه ای از توانمندسازی افراد و خانواده های تحت حمایت این نهاد است؛چرا که غرفه های این بازارچه عرضه کننده انواع و اقسام محصولات و کالاهایی است که توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) تولید شده است و بر این اساس می توان این جشن را جشن خودکفایی گروهی از افراد و خانواده های تحت پوشش این نهاد دانست که اکنون به مرحله توانمندی رسیده اند که نه تنها خود صاحب شغل و درآمد شده اند؛بلکه برای تعدادی از افراد بدون شغل نیز اشتغال ایجاد کرده اند.

عضو شورای معاونان کمیته امداد با بیان اینکه بیش از200غرفه دربازارچه خیریه جشن رمضان برپا شده است،خاطر نشان کرد: از این تعداد،بیش از 100 غرفه متعلق به تولیدات مددجویان تحت پوشش این نهاد در سراسر کشور است که با قیمت مناسب و به طور مستقیم محصولات مختلف خود را جهت بهره مندی بازدیدکنندگان عرضه خواهند کرد.

وی از اجرای جشن رمضان به صورت سیار در تمامی شهرستانهای استان تهران خبر داد و یادآورشد: این برنامه همزمان با روز پنجم ماه مبارک رمضان در شهرستانهای اسلامشهر، شهریار،شمیرانات، رباط کریم،پاکدشت و شمال شرق،حوزه مرکزی،شمال غرب،جنوب غرب،بهارستان، شهر قدس و همچنین در برج آزادی برگزار می شود.

وی از برگزاری مراسم جشن رمضان در 20 استان دیگر همزمان با این مراسم معنوی و پخش آن از شبکه های استانی خبر داد.

دارائی در پایان اظهارداشت:افراد و خانواده های نیکوکار و سخاوتمند چنانچه نیت خیر و یا نذر و قصد کمک و یاری به نیازمندان را دارند،بستر و شرایط لازم آن در جشن رمضان مهیا شده است،بطوریکه غرفه طرح اکرام ایتام از استانهای مختلف در این بازارچه مستقر هستند و افراد خیر می توانند با پرداخت حداقل سرانه 30 هزار تومان در ماه در این طرح و یا دیگر طرح ها از جمله: طرح شفاء،آزادسازی زندانیان،مسکن،ادامه تحصیل،اطعام خانواده های کم بضاعت و سایر مایحتاج نیازمندان در ماه پربرکت و مهمانی خدا شرکت کنند.

مراسم جشن رمضان برای دومین سال متوالی همزمان با ماه مبارک رمضان از ساعت 19 تا پاسی از شب در مجتمع فرهنگی - اداری ولایت واقع در منطقه سوهانک برگزار می‌شود.





