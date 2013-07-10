به گزارش مهر، امير سرتيپ فرزاد اسماعيلي، فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتمالانبيا(ص) كه در مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهدای حادثه تروريستي هواپيماي مسافربری ايرباس جمهوری اسلامي ايران در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، افزود: نيمه دوم امسال رزمايش مدافعان آسمان ولايت 5 برگزار خواهد شد. اين رزمايش از رزمايش مدافعان آسمان ولايت 4 كه در شرق كشور برگزار شد وسيعتر و حجيمتر خواهد بود و در منطقهاي برگزار ميشود كه تاكنون رزمايشي در آن برگزار نشده است.
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتمالانبيا(ص) تأكيد كرد: نيمه دوم امسال، رزمايش مدافعان آسمان ولايت 5 با رونمايي از پهپاد حازم3 برگزار خواهد شد.
امیر اسماعیلی خبر داد:
برگزاری رزمايش مدافعان آسمان ولايت 5 در سال جاری/ رونمایی از پهپاد حازم 3
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتمالانبيا(ص) تأكيد كرد: نيمه دوم امسال، رزمايش مدافعان آسمان ولايت 5 با رونمايي از پهپاد حازم3 برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، امير سرتيپ فرزاد اسماعيلي، فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتمالانبيا(ص) كه در مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهدای حادثه تروريستي هواپيماي مسافربری ايرباس جمهوری اسلامي ايران در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، افزود: نيمه دوم امسال رزمايش مدافعان آسمان ولايت 5 برگزار خواهد شد. اين رزمايش از رزمايش مدافعان آسمان ولايت 4 كه در شرق كشور برگزار شد وسيعتر و حجيمتر خواهد بود و در منطقهاي برگزار ميشود كه تاكنون رزمايشي در آن برگزار نشده است.
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