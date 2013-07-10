خوردن سحری نقش اساسی در گذراندن زمان روزه داری دارد/ روزه داران از مصرف مواد دارای چربی خود داری کنند

سعیده نهاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ماه رمضان با توجه به شرایط خاصی که دارد و روزه داران دو وعده غذایی سحری و افطاری دارند و نهار جایگزین سحری شده باید روزه داران بر امر تغذیه خود بسیار دقت کنند.

وی با اشاره به اینکه باید روزه داران تنها به افطاری اکتفا نکنند و در سحری به طور خیلی مرتب و اصولی تغذیه کنند اظهار داشت: در سحری از استفاده مواد چربی دار (سوسیس، کالباس) که باعث تشنگی می شود خود داری کنند چرا که روزه دارد مدت زمان طولانی را روزه است بنابراین باید این مسائل حتما رعایت شود.

رئیس اداره غذا و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در سحری از خوردن شیرینی جات، غذاهای شور، پر چرب وآش جات ، کالباس و سوسیس جدا خودداری شود.

نهاوندی تاکید کرد: در هر وعده سحری حجم متعادل را باید کنترل کرد و زياد تر از تعادل خوردن نه تنها باعث سیری نمی شود بلكه اثرات ناگوارتری را در روز به دليل بروز مشكلات مراحل هضم ببه وجود می آورد.

وی افزود: غذا ها را کم روغن، کم چربی ، کم نمک و کم شیرینی انتخاب كنيد به طوری که به ميزانی كه در سحر چربی و شيرينی مصرف می شود در طول روز تشنگی بیشتری احساس می کنید.

از مصرف غذاهای سرخ کردنی خودداری شود

رئیس اداره غذا و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآورشد: از غذا های خيلی سرخ شده پرهيز شود و در صورت نیاز در صورت نیاز به "تفت دادن كوتاه مدت" باید قانع بود.

نهاوندی افزود: روزه داران بهتر است در سحری از از منابع نشاسته ای نان، سيب زمينی، برنج و ماكارونی استفاده کنند.

وی ادامه داد: در سحری از گوشت ( گوشت سفيد وحبوبات) كه به آرامی پخته شده باشند استفاده كنيد.

رئیس اداره غذا و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در سحری از تخم مرغ وحبوبات آب پز نيز که منابع سرشار از پروتئین دارند استفاده شود.

نهاوندی تصریح کرد: در ماه رمضان بهترين نوشيدنی در سحر آب ويا نوشيدن چای هاي متعدد گياهی است که به صورت دم كرده وگرم مي توان نوشيد و از نوشيدن دوغ و يا نوشيدنی هاي شيرين شده با شكر سفيد در سحر خودداري كنيد زيرا با نوشيدن اين نوع آشاميدنی، احساس تشنگی در روز زيادتر شده و نيز ميزان قند خون افزايش مي يابد.

وی افزود: بهتر است در سحری از سالاد و سبزیجات که حاوی فیبر است و عطش را رفع می کند استفاده شود و بهتر است در سالاد از آبلیمو و نمک هم استفاده شود و حتبی المقدور از پیاز استفاده نشود.

رئیس اداره غذا و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: بهتر است در سحری از خمیر داندان کمی برای مسواک کردن استفاده شود چرا که باعث می شود فرد روزه دار در طول روز احساس تشنگی کند.

نهاوندی یادآورشد: در افطاری از آب ولرم ، شیرینی جات، خرما و کشمش و یا مخلوط شیر و عسل استفاده شود و بعد از آن غذای سبک مثل سوپ و مواد مایع سبک استفاده شود و بهتر است روزه دار روزه خود را با آ؛ب گرم باز کند.

وی گفت: بالافاصله بعد از روزه باز کردن غذا نخورید بلکه بعد از دو ساعت غذا بخورید و بهترین نوع ماده غذایی مصرفی برنج و خورشت باشد و آش رشته است .

رئیس اداره غذا ومعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ، توصیه کرد: با توجه به اینکه فاصله بین سحری و افطار طولانی است و با فصل تابستان مقارن شده و در این مدت عرق زیادی از فرد می رود و فرد احساس کمبود آب در بدنش می کند بهتر از از آب زیادی استفاده شود و حدالمقدور از مصرف نوسابه گاز دار خوداری شود.

نهاوندی افزود: حتی المقدور روزه داران از مواد غذایی فیبر داراستفاده کنند چرا که فیبر در هضم عذا و تسهیل سیستم گوارش موثر است و تشنگی را تعدیل می کند و در این راستا روزه دار کمتر آب مصرف می کند.