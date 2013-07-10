صنعتی شدن فارس همچنان با سرعت انجام می شود/ صادرات غیر نفتی يك‌ هزار و 50 ميليون دلاری ازفارس

غفار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز چهره استان فارس با گذشته متفاوت است، یادآورشد: تا چند سال پیش همگان فارس را به عنوان یک استان کشاورزی می شناختند در حالیکه امروز با راه اندازی صنایع مختلف چهره اقتصادی این استان تغییر کرده است.

وی افزود: تمامی آمارها در بخش صنعت و معدن استان فارس نشان از پیشرفت و توسعه دارد که در این راستا، فارس در بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال از نظر سرمايه‌گذاری رتبه ششم و از نظر تعداد واحدهای مجوز گرفته رتبه دوم كشور را كسب كرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه توجه به صنایع معدنی طی دو سال گذشته در فارس افزایش چشمگیری داشته، گفت: بخش معدن از جمله پتانسیلهای بزرگ استان فارس بود که طی دو سال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته و امروز شاهد هستیم بخش زیادی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

صفری افزود: استان فارس در بحث ذخائر معدنی بسیار غنی و با ظرفیت است که در این راستا باید تمامی بخش ها و سازمانها همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت صادرات غیر نفتی استان فارس، گفت: سال گذشته يك‌ هزار و 50 ميليون دلار صادرات كالای غيرنفتی از فارس انجام شده كه معادل 138 درصد رشد نسبت به سال 90 است که 576 ميليون دلار از اين صادرات غيرنفتی خدمات فنی و مهندسی، 26 درصد آن در بخش صنعت و 29 درصد از معدن بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس یادآور شد: حفظ واحدهای موجود صنعتی از مهمترین وظايف است که در این راستا در سال گذشته اخذ تسهيلات نوسازی و بازسازی صنايع كوچك و بزرگ در فارس معادل 186 ميليارد ريال و معرفی واحدها برای تسهيلات سرمايه در گردش چهار هزار ميليارد ريال بوده است.