افزایش 7/4 درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی در سه ماهه اول سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر ، ارزش دلاری گروه کالاهای صادراتی استان در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 92 را بالغ بر 460 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/4 درصد رشد داشته است.

وی همچنین افزود: در سه ماهه اول سال جاری مقدار 84 هزار و 246 تن انواع کالا به ارزش 209 میلیون و 119 هزار و 12 دلار از طریق گمرکات استان آذربایجان شرقی وارد کشور شده است.

عظمایی اظهار داشت: این ارقام نسبت به مدت مشابه سال 91، به لحاظ وزنی 34 درصد و به لحاظ ارزشی از 23 درصد کاهش برخوردار بوده است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه سال 92 مقصد صادرات کالاهای غیر نفتی به 85 کشور و واردات از 38 کشور بوده است.