فعالیت 1500مدیر کنترل کیفیت در استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شجاعت با بیان اینکه اصفهان یک شهر صنعتی با سابقه است، اظهار داشت: در حالت کلی بیشتر صنایع استان از نظر کیفیت تولیدات در سطح مناسبی قرار دارند و کیفیت محصولات بیشتر صنایع مانند چینی، بلور، شیشه، فولاد و سیمان همتراز محصولات بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه کمیته های تخصصی انجمن کنترل کیفیت استان در زمینه آموزش بحث های علمی و فنی تلاش می کنند، گفت: ارتقای کیفیت در واحدهای تولیدی در کمیته ها مورد بحث قرار می گیرد و مدیران مربوط به کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی درباره مشکلاتی که در زمینه تولید دارند، با هم تبادل نظر می کنند.

شجاعت با بیان اینکه در زمینه ارتقای کیفیت، آموزش مهمترین بحثی است که مطرح می شود، افزود: در انجمن ابتدا برای دوره های آموزشی نیاز سنجی می کنیم و بر اساس آن طراحی دوره ها را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: مسوولان کنترل کیفیت برای تایید صلاحیت باید 20 دوره آموزشی را گذارنده باشند.

مدیرعامل انجمن تخصصی کنترل کیفیت خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بین 1400 تا 1500 مدیر کنترل کیفیت در استان اصفهان وجود دارد، گفت: این انجمن برای آموزش در زمینه ارتقای کیفیت به عنوان بازوی اجرایی اداره استاندارد عمل می کند.

شجاعت افزود: با روش حلقه های کنترل کیفیت توانستیم با کمک اداره استاندارد استان و مرکز پژوهش های دانشگاه اصفهان الگوهای طرح های مشابه در سطح بین الملل را به صورت بومی در بیاوریم.

وی افزود: طرح حلقه های کنترل کیفیت طرحی است که تمام کارکنان را در بالا بردن کیفیت محصول دخیل می کند و با ایجاد باور کیفیت در کارکنان مدیران را از کنترل کار کارمندان بی نیاز می کند.

شجاعت در خصوص واردات کالاهای چینی گفت: کلمه چینی با کالای بی کیفیت همتراز شده است و بازرگانان ایرانی باید توجه کنند که در ازای خروج ارز از کشور محصولی وارد شود که در شان مصرف کننده ایرانی باشد.

وی با اشاره به انتقال انجمن ها از معاونت اجتماعی استانداری به سایر معاونت ها گفت: در این نقل و انتقال ها باید تطابق لازم صورت گیرد و دوباره اساسنامه تنظیم شود که این تغییر رویه می تواند فعالیت انجمن را با وقفه زمانی روبرو کند در حالی که در حال حاضر فعالیت های ما به نحو مطلوب و موثر پیش می رود. وی از مسوولان خواست تا با عنایت به این مسئله، به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت محصولات تولید داخل کمک کنند.