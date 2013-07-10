پیست اسکی همدان بر روی نقشه های راهنمای گردشگری وجود ندارد

ایرج جباری در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر با بیان اینکه در رابطه با پیست اسکی تاریک دره همدان باید گفت که این پیست مشکلات زیادی دارد، گفت: این پیست برای مردم همدان به منطقه گردشگری تبدیل شده و اعتبارات ورزشی در این راستا هزینه می شود.

وی ابراز داشت: اعتبارات ورزشی هیئت اسکی همدان برای جمع کردن زباله ها در این منطقه، نصب تابلوهای راهنما، ترمیم و به سازی جاده گنجنامه تا پیست اسکی هزینه می شود و این مقرون به صرفه نیست.

مسئولان استانی به وضعیت جاده گنجنامه تا پیست تاریک دره توجه کنند

رئیس هیئت اسکی استان همدان عنوان داشت: انتظار می رود که مسئولان استانی بر وضعیت جاده گنجنامه تا پیست تاریک دره و استاندارد کردن آن توجه کنند و برای کسانی که به صورت گردشگر به آنجا می آیند بودجه تخصیص دهند.

جباری بیان داشت: مسئولان همچنین می توانند در نصب تابلوهای راهنما در داخل شهر تلاش کنند تا مسافران و گردشگران به راحتی با پیست تاریک دره آشنا شوند.

پیست اسکی همدان پیست بین المللی و استاندارد است

وی با بیان اینکه پیست اسکی تاریک دره همدان در سال گذشته از طرف فدراسیون و فدراسیون جهانی امریکا پیست بین المللی و استاندارد شناخته شد، اضافه کرد: در این مکان ساخت هتل نیز صورت گرفته است تا این بین المللی بودن را تکمیل کند.

جباری اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبار ساخت هتل به اتمام نرسیده است.

جباری در پایان سخنانش گفت: با توجه به حمایت اداره کل تربیت بدنی، هیئت اسکی پیشرفت چشمگیری در اسکی و زیر ساخت های آن داشته است.