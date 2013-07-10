43 پايگاه اوقات فراغت در مساجد کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرشيد موسوي متين ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امسال نیز برنامه اوقات فراغت در قالب 12 هسته فرهنگي و 31 بوستان معرفت در استان تشکیل شده است.

وی بیان داشت: این کلاسها با شرکت علاقمندان و حضور اساتيد مجرب و خبره در استان در حال برگزاری است.

موسوی متین برگزاري اردوهاي تفريحي، زيارتي و مسابقات فرهنگي را از ديگر برنامه هاي اوقات فراغت امسال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: از روحانیون طرح هجرت و اعزامی به مناطق مختلف نیز برای بیان احکام و معارف اسلامی در طرح اوقات فراغت استفاده خواهد شد.

موسوی متین افزود: مشارکت و همکاري همه نهادهای فرهنگی استان در راستای فراهم کردن زمينه استفاده مناسب از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ضروری است.

وی بیان داشت: مساجد بهترین مامن برای پرورش استعدادهای نسل جوان و هدایت آنها در مسیر صراط مستقیم هستند.

معاون پژوهشي آموزشي تبليغات اسلامي استان تصریح کرد: بي تفاوتي نسبت به امور جوانان و نوجوانان در بعد ديني و فرهنگي شايسته و زيبنده نظام اسلامي نيست.