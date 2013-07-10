گرمای هوای شیراز در 15 سال اخیر بی سابقه است

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به پیش بینی پنج روزه، هوا شیراز با دمای40 -42 درجه سانتی گراد در پنج روز آینده همچنان گرم می ماند.

مديركل هواشناسي استان فارس تصریح کرد: به دلیل نفوذ و تقویت کم فشار حرارتی طی چند روز اخیر، شاهد نوسانات حرارتی و بالا رفتن دمای هوا بودیم.

وی افزود: این افزایش دما در15 سال اخیر بی سابقه بوده به گونه ای که در تیرماه 1377 نوسانات گرمایی با دمای43.2 را شاهد بودیم.

مدير كل هواشناسي استان فارس ادامه داد: در روزهای اخیرلامرد با دمای49 درجه و قیر و کارزین با دمای47 درجه از گرمترین شهرهای استان بودند.

جامع اضافه کرد: معمولا از اواسط خرداد تا اواسط مرداد دمای40 درجه سانتی گراد را درشیراز تجربه می کنیم.