ظرفیت ذخایر استراتژیک سوخت ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور به مرز 12 میلیارد لیتر افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود در ادامه سالجاری 6 انبار جدید نفتی ساخت و در مدار بهره برداری کامل قرار گیرد.



بر این اساس امسال انبارهای نفت کرمان با ظرفیت ٣٥٠ میلیون لیتر، انبار ماهشهر با ظرفیت ٣٠٠ میلیون لیتر، انبار شیراز با ظرفیت ١٦٦ میلیون لیتر، انبار ارومیه با ظرفیت ١٢٠ میلیون لیتر،‌ انبار بیرجند با ظرفیت ١٠٠ میلیون لیتر و انبار ملایر با ٧٠ میلیون لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی راه‌اندازی خواهند شد.



امسال همچنین طرح توسعه انبار نفت گرگان با ٢٠ میلیون لیتر افزایش ظرفیت، انبار نفت زاهدان با ٤٠ میلیون لیتر افزایش ظرفیت، انبار نفت اراک با ١٥٠ میلیون لیتر افزایش ظرفیت و توسعه انبارهای نفت قم، بجنورد، سمنان در مجموع با ٣٠ میلیون لیتر افزایش ظرفیت راه اندازی خواهند شد.



با بهره برداری از این 13 طرح جدید در مجموع ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به 13.2 تا 13.3 میلیارد لیتر افزایش می یابد و در مجموع تا پایان برنامه پنجم هم ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور به 14.5 میلیارد لیتر افزایش می یابد.



در همین حال یکی از طرح‌های افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع کشور در انبار نفت اراک در مدار بهره‌برداری قرار گرفت به طوری‌که پنج دستگاه مخزن تازه تاسيس ذخيره سازي نفت كوره در انبار نفت شهید آنجفي منطقه مركزي راه اندازی شده است.



علي جمشيدي مدير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان مركزي با بیان اینکه تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این 5 مخزن نفتی توسط پیمانکاران ایرانی انجام شده است، گفت: با راه‌اندازی این طرح‌ها ميزان حجم ذخيره و نگهداشت فرآورده‌هاي نفتي این انبار به یک میلیارد و 140 میلیون ليتر افزايش یافته است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه با افزوده شدن 5 مخزن، مجموع مخازن انبار نفت آنجفي به 36 دستگاه افزايش یافت، تاکید کرد: همچنین برای ساخت اين مخازن به همراه تلمبه‌خانه در مجموع حدود 110 ميليارد ريال سرمایه‌گذاری انجام شده است.



به گزارش مهر، هم اکنون سوخت رساني به نيروگاه‌هاي سهند بناب در تبريز، شهيد رجايي قزوين، شهيد مفتح همدان، شهيد سليمي نكا ساري، نيروگاه شازند اراك، بيستون كرمانشاه، نيروگاه رامين اهواز، نيروگاه رود شور توسط انبارهای نفت استان مرکزی انجام می‌شود.