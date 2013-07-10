قاتل فراري پس از 12 سال درسپيدان دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطان محمدي در اين خصوص گفت: 12 سال پيش فردي به نام "ع- ع" اقدام به قتل دو نفر در شهرستان فيروز آباد كرده و متواري شده بود.

وي ادامه داد: پس از كسب خبر مبني بر حضور قاتل در شهرستان سپيدان و با انجام اقدامات اطلاعاتي وسيع و گسترده مشخص شد كه قاتل در حال حاضر در اطراف يكي از روستاهاي شهرستان مخفي و در آنجا نيز اقدام به زورگيري مي كند.

فرمانده انتظامي شهرستان سپيدان اظهار داشت: ماموران پس از شناسايي محل دقيق اختفاء قاتل، در يك عمليات غافلگيرانه وي را كه قصد متواري شدن داشت دستگير كردند.

سرهنگ محمدي تصريح كرد: در بازرسي بدني از قاتل يك قبضه سلاح كلت كمري و تعداد 17 فشنگ جنگي كشف شد.

وي گفت: پرونده قضايي در اين خصوص تشكيل و تحقيقات بيشتر همچنان ادامه دارد.

دستگيري سارقان موتورسيكلت با 12 فقره سرقت در پاسارگاد

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد استان فارس از دستگيري سه نفر سارق و كشف 12 فقره سرقت موتورسيكلت از آنان خبر داد.

سرهنگ كرم الله گودرزي در اين خصوص گفت: ماموران انتظامي شهرستان پاسارگاد مطلع شدند سه نفر سارق كه قصد سرقت يك دستگاه موتورسيكلت را داشته اند پس از اينكه موفق به اين كار نشده از محل متواري شده اند.

وي ادامه داد: بلافاصله ماموران اقدامات اطلاعاتي و پليسي خود را جهت شناسايي مخفيگاه اين سه نفر آغاز كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد تصريح كرد: در يك عمليات غافلگيرانه هر سه نفر دستگير و در تحقيقات صورت گرفته 12 فقره سرقت موتورسيكلت از آنها كشف شد.

سرهنگ گودرزي گفت: تحقيقات بيشتر در اين خصوص ادامه دارد.