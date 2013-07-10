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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

برگزاری مجمع عمومی خانه سینما 2 تبعات قانونی دارد/ پیگیری حقوقی می‌کنیم

برگزاری مجمع عمومی خانه سینما 2 تبعات قانونی دارد/ پیگیری حقوقی می‌کنیم

رئیس هیات مدیره خانه سینما عنوان کرد: سوءاستفاده از عنوان خانه سینما برای یک تشکل جدید تبعات قانونی دارد و ما این مساله را از طریق وکیل خانه سینما پیگیری می‌کنیم.

فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره صحبت‌های رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان برای تشکیل مجمع عمومی خانه سینما شماره 2 به خبرنگار مهر گفت: وکیل خانه سینما اقدامات قانونی را برای مقابله با سوءاستفاده از عنوان خانه سینما انجام می‌دهد و این کار برای آنهایی که می‌خواهند از نام این نهاد صنفی استفاده کنند تبعاتی به همراه خواهد داشت. 

وی افزود: کسانی که می‌خواهند با صنوف دیگر مجمع عمومی برگزار کنند، بهتر است به فکر یک تشکل دیگر باشند نه اینکه از عنوان خانه سینما استفاده کنند.

توحیدی درباره صحبت‌های سیدضیاءهاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان مبنی بر اینکه خانه سینما برای مجمع عمومی 6 مرداد ماه می‌خواهد از اساسنامه قبلی استفاده کند، گفت:مسئله خانه سینما فقط به اعضا آن ارتباط دارد. بهتر است آنها در این‌باره صحبت نکنند و پاسخی برای آنها نداریم.

کد مطلب 2094401

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