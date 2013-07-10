فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره صحبتهای رئیس اتحادیه تهیهکنندگان برای تشکیل مجمع عمومی خانه سینما شماره 2 به خبرنگار مهر گفت: وکیل خانه سینما اقدامات قانونی را برای مقابله با سوءاستفاده از عنوان خانه سینما انجام میدهد و این کار برای آنهایی که میخواهند از نام این نهاد صنفی استفاده کنند تبعاتی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: کسانی که میخواهند با صنوف دیگر مجمع عمومی برگزار کنند، بهتر است به فکر یک تشکل دیگر باشند نه اینکه از عنوان خانه سینما استفاده کنند.
توحیدی درباره صحبتهای سیدضیاءهاشمی رئیس اتحادیه تهیهکنندگان مبنی بر اینکه خانه سینما برای مجمع عمومی 6 مرداد ماه میخواهد از اساسنامه قبلی استفاده کند، گفت:مسئله خانه سینما فقط به اعضا آن ارتباط دارد. بهتر است آنها در اینباره صحبت نکنند و پاسخی برای آنها نداریم.
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