آسیبهای ماهواره مستدل و منطقی به جامعه بیان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ایمانی در جلسه سرمربیان طرح شجره طیبه صالحین استان فارس گفت: باید فضا را برای ورود به ماه رمضان و استفاده هر چه بهتر از حلقات صالحین در این ایام که بهار قرآن و ایام انس با پروردگار عالم است را فراهم کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس ادامه داد: ماه مبارک رمضان ربیع القرآن است و باید از این ماه مبارک برای گسترش مفاهیم قرآنی استفاده کنیم. اگر مفاهیم قرآن را در قالب سبک زندگی اسلامی قرار دهیم و آسیبهای سبک زندگی را در آیات قرآن بررسی کنیم و مورد توجه قرار دهیم و آنها را حل و فصل کنیم، کار بسیار مناسبی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: باید تلاش کنیم در حلقه های صالحین چاشنی اخلاق داشته باشیم و با ذکر احادیث و نکات اخلاقی، متربّیان را بهره مند بسازیم. نکات اخلاقی در زندگی همه عرفای ما هست و باید این نکات را به جوانان مان بازگو کنیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امروز آفت و آسیبی که برای زندگی ما مطرح است ماهواره و خطرات آن است و باید مستدل و منطقی آسیب های ماهواره را که مستقیما به زندگی ما بر می گردد مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال آمار افزایش طلاق در خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند بیشتر است و این واقعیات را باید به مردم بازگو کنیم.

آیت الله ایمانی ادامه داد: باید برای حلقات صالحین سیر مطالعاتی داشته باشیم و این سیر مطالعاتی کمک زیادی به رشد و بالندگی حلقات خواهد کرد.

نمایندهولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: سرمایه ما مسائل معنوی است و بدون معنویت نمی توانیم کار کنیم. تمام لغزشهای انقلابها بخاطر عدم توجه به مسائل معنوی است و اگر این انقلاب به این حد از رشد رسیده به برکت امکانات مادی نبوده است، بلکه به برکت مسائل معنوی بوده که از امام راحل و رهبر معظم انقلاب و بعد به سلسله مراتب در عرصه های مختلف شاهد بوده و هستیم.