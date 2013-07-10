  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

حجت الاسلام ایرانمنش:

خیران مدرسه ساز زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان را فراهم می کنند

خیران مدرسه ساز زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان را فراهم می کنند

جوپار - خبرگزاری مهر: امام جمعه جوپار با اشاره به اینکه کارهای خیر و اعمال صالح ماندگارترین اعمال نزد پرودگار هستند گفت: خیران مدرسه ساز در مسیر شکوفایی استعدادهای جوانان گام برمی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ایرانمنش صبح چهارشنبه در آیین کلنگ زنی دبستان خیرساز در روستای اسماعیل آباد جوپار با اشاره به آیات قرآن در زمینه نیکوکاری و انجام کارهای خیر اظهار داشت: اگر کارهای ما رنگ الهی به خود بگیرد بهترین کارها می شود.

وی ادامه به تعالیم الهی در قرآن و اهمیت تعلیم و تربیت اشاره کرد و افزود: خدمت به تعلیم و تربیت و بندگان شایسته خدا به عنوان یک ارزش الهی و مقدس است.

امام جمعه جوپار با اشاره به اینکه ماندگارترین اعمال نزد خادوند اعمال خیرخواهانه و صلح و موقوفات است، گفت: خیران مدرسه‌ ساز با این عمل خیرخواهانه خود  در راستای شکوفایی استعدادهای جوانان گام برمی دارند.

ابراهیم روحی رئیس مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این آیین گفت: این دبستان خیرساز با مساحت سه هزار مترمربع و زیربنای ساختمان 364 متر و سرویس بهداشتی 24 متر جمعا 338 متر مطابق با نظام جدید آموزشی 3-3 توسط خیر محتر آقای ملائی طی یک سال با نظارت و نقشه های ادراه کل نوسازی مدارس استان ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.

ملائی خیر مدرسه ساز نیز در این ادامه این آیین ابراز داشت: این افتخارات خیرین است که بتوانند خدمتی به اموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت داشته باشند.

صبح امروز با حضور جمعی از مسئولین و مردم کلنگ احداث آموزشگاه خیرساز با زیربنای 388 متر در اسماعیل آباد شهر جوپار از توابع بخش ماهان به زمین زده شد.
 

کد مطلب 2094415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها