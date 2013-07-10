تيم فوتسال اميد صباي قم نايب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایان رقابت 14 تیم در فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور با راهیابی تیم های فوتسال امید صبای قم و شهرداری رشت به مسابقه نهایی همراه بود و سرانجام تیم شهرداری رشت به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

تيم‌هاي فوتسال اميد صباي قم و شهرداري رشت شامگاه سه شنبه هجدهم تير ماه در شهر رشت مسابقه نهايي ششمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني ليگ رده سني اميد باشگاه‌هاي دسته اول کشور را برگزار کردند، دیداری که جذاب و تماشایی بود و به سود میزبان به پایان رسید.

در این دیدار دو تیم موقعیت های گل متعددی داشتند و فوتسالیست های تیم امید صبای قم شاید اگر بازی در زمین میزبان برگزار نمی شد و حریف از حمایت تماشاگران خودی بهرمند نبود، می توانست نتیجه را به سود خود به پایان برساند اما این اتفاق رخ نداد.

با اینکه فوتسالیست های تیم امید صبای قم در این دیدار تشنه کسب پیروزی و به دست آوردن جام قهرمانی ششمین دوره فوتسال امید باشگاه های برتر کشور بودند اما در نهايت تیم امید شهرداري رشت ميزبان اين رقابت به برتري 2 بر 1 دست يافت و عنوان قهرماني را کسب به خود اختصاص داد.

فوتساليست هاي صباي قم در اين ديدار بازي خوبي از خود به نمايش گذاشتند و در نيمه اول دو گل به ثمر رساندند که داور اين ديدار گل اول را مردود اعلام کرد و تيم شهرداري نيز در اين ديدار هر دو گل خود را از روي ضربات شروع مجدد به ثمر رساند تا در نهایت تیم شهرداری رشت فاتح این رقابت ها شده و نماینده فوتسال قم برای دومین بار در شش دوره برگزاری این رقابت ها طعم نایب قهرمانی را بچشد.

تیم فوتسال امید شهرداری رشت در حالی قهرمان این دوره از مسابقات شد که برای معرفی تیم های سوم و چهارم این دوره از مسابقات، تیم های فوتسال امید شرکت ملی و حفاری ایران و مشهد الرضا خراسان رضوی به مصاف یکدیگر رفتند.

در ديدار رده بندي اين رقابت ها نيز تيم شرکت ملی و حفاری ایران که در ديدار نيمه نهايي مغلوب تیم فوتسال امید صبای قم شده بود با نتيجه پرگل و جالب توجه هفت بر دو نماينده مشهد را شکست داد و عنوان سومي را کسب کرد.

بدين ترتيب در پايان ششمين ليگ دسته اول فوتسال اميدهاي کشور تیم فوتسال امید شهرداري رشت قهرمان شد، صباي قم به مقام نايب قهرمانی دست پیدا کرد، تیم شرکت ملی و حفاری ایران به مقام سوم دست یافت و تیم فوتسال امید مشهد رتبه چهارم را کسب کرد.

