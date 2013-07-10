527 هزار میلیون ریال تسهیلات مسکن مهر درفارس پرداخت شده است

ابراهیم بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در استان فارس، گفت: 117 هزار واحد مسکن مهر در کل استان فارس در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: در 17 شهر بالای 25 هزار خانوار 51 هزار واحد، در 71 شهر زیر 25 هزار خانوار 31 هزار و 500 واحد و در شهر جدید صدرا نیز 26 هزار و 850 واحد و در اداره لارستان با پنج شهر هفت هزار و 758 واحد مسکن مهر در حال ساخت است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس افزود: تا به امروز 56 هزار و 245 واحد مسکن مهر در استان فارس ساخته و تحویل متقاضیان شده و مابقی نیز تا پایان سال تحویل می شود.

بهاروند یادآور شد: پیشرفت کلی پروژه های مسکن مهر در استان فارس حدود 85 درصد است.

وی با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر شهر صدرا مورد توجه است، گفت: با توجه به اینکه شهر صدرا بیشترین میزان پروژه را به خود اختصاص داده ما نیز توجه و پیگیری ویژه ای در این راستا داریم.