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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

بهاروند در گفتگو با مهر:

527 هزار میلیون ریال تسهیلات مسکن مهر درفارس پرداخت شده است

527 هزار میلیون ریال تسهیلات مسکن مهر درفارس پرداخت شده است

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس از پرداخت حدود 527 هزار میلیون ریال تسهیلات مسکن مهر در این استان خبر داد.

ابراهیم بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در استان فارس، گفت: 117 هزار واحد مسکن مهر در کل استان فارس در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: در 17 شهر بالای 25 هزار خانوار 51 هزار واحد، در 71 شهر زیر 25 هزار خانوار 31 هزار و 500 واحد و در شهر جدید صدرا نیز 26 هزار و 850 واحد و در اداره لارستان با پنج شهر هفت هزار و 758 واحد مسکن مهر در حال ساخت است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس افزود: تا به امروز 56 هزار و 245 واحد مسکن مهر در استان فارس ساخته و تحویل متقاضیان شده و مابقی نیز تا پایان سال تحویل می شود.

بهاروند یادآور شد: پیشرفت کلی پروژه های مسکن مهر در استان فارس حدود 85 درصد است.

وی با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر شهر صدرا مورد توجه است، گفت: با توجه به اینکه شهر صدرا بیشترین میزان پروژه را به خود اختصاص داده ما نیز توجه و پیگیری ویژه ای در این راستا داریم.

کد مطلب 2094426

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