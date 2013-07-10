فرهنگ احیا فریضه زکات در شهرستان شهرکرد گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله گودرزی ظهر چهارشنبه درجلسه احیا زکات در فرمانداری شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت احیا فریضه زکات، اذعان داشت: پرداخت زکات خود باعث شست وشوی گناهان انسان می شود.



وی در ادامه گفت: انسانها با پرداخت زکات می توانند ایمان خود را قوی سازند و این امر خود باعث دوری انسان از گناهان می شود.



وی بیان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی برای احیا فریضه الهی زکات است و باید از این فرصت برای پرداختن زکات بهره مند شد.



معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان شهرکرد افزود: گسترش فرهنگ پرداخت زکات اثرات و آثار بسیار ازرشمند فردی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت.



یدالله گودرزی عنوان کرد: انسان با دادن زکات در راه خداوند خودش را نیز در برابر حوادث و خطرات و گناهان بیمه می کند.



وی درادامه گفت: پرداخت زکات در نزد خداوند دارای ثواب بزرگی است و با دادن زکات در جامعه می توان فقر را از جامعه زدود و فقرا را نیز غنی ساخت.

پرداخت زکات از احکام مهم دین مبین اسلام است



امام جمعه شهرکیان نیز در این جلسه گفت: پرداخت زکات ازاحکام مهم دین مبین اسلام است.



نور محمدی با اشاره اهمیت پرداخت زکات، عنوان کرد: مصداق بارزی از کسانی در پرداخت زکات الگو هستند امام علی (ع) است که در دادن زکات بسیار سخاوتمند بودند.



وی در بیان کرد: امام علی (ع) در نماز انگشتر خود را به فقرا زکات داد که خود نشانه اهمیت بالای زکات در دین مبین اسلام است.



امام جمعه افزود: شیعه امام علی (ع) باید در تلاش باشد که همه ویژگی امام علی (ع) در خود پرورش دهد که یکی از این ویژگیها پرداخت زکات است.



حجت الاسلام نور محمدی گفت: به امر زکات باید توجه ویژگی شود و کسانی که از اموال خود برای فقرا سهمی بگذارند در روز قیامت در آسایش هستند.



وی افزود: احیا زکات یک امر مهم و الهی است و دارای برکات زیادی در جامعه است.