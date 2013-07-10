خانه های کودک "شهر شکوفه ها" در شهرری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه مهدکیا پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص "شهر شکوفه" افزود: ظرفیت گسترده امکانات آموزشی که در اختیار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سرتاسر شهر قرار گرفته، باعث شده مراکز وابسته به سازمان تبدیل به یکی از بزرگترین و گسترده ­ترین شبکه­ های ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور شود.

وی تصریح کرد: خانه کودک شهر شکوفه ­ها هم از جمله امکانات آموزشی است که به منظور ایفای مأموریتهای محوله ایجاد شده است.

ارائه خدمات آموزشی در هفت شعبه خانه کودک

مهدکیا ادامه داد: در حال حاضر بیش از هفت شعبه خانه کودک توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 تهران به ارائه آموزش کودکان چهار تا شش سال در حوزه های شهروندی و اجتماعی با رویکرد دینی و بومی می پردازد.

وی بیان کرد: مهمترین ویژگی خانه های کودک "شهر شکوفه ها " نظام آموزشی مدون، منحصر به فرد و منابع آموزشی تخصصی آن است، هم اندیشی متخصصین و اندیشمندان حوزه تکنولوژی آموزشی و روانشناس کودک با بهره گیری از سالها تجربه تدریس، تولد بسته آموزشی جامعی را سبب شد که بدون اغراق می توان آن را از نمونه های کم نظیر آموزش پیش از دبستان نام برد.

مسئول واحد آموزش فرهنگسرای ولاء اضافه کرد: در تهیه محتوای آموزشی این نظام سعی شده است به تمامی جنبه ­های رشدی کودکان توجه شود و با توجه به جنبه مهارتی آموزه­ های پیش بینی شده هیچ کدام از نیازهای کودکان در اکنون و آینده­ شان نادیده نماند.

وی یادآور شد: با توجه به نظام آموزشی طراحی شده برای "شهر شکوفه­ ها" کتابهایی مخصوص سه گروه سنی چهار، پنج و شش سال تهیه و تدوین شده که با طراحیهای گوناگون و استفاده از قالبهای مختلف بازی، کارگاه و آموزش به ارائه محتوای مورد نیاز کودکان می ­پردازند.

مهدکیا افزود: این کتابها در عرصه های دین، اخلاق، اجتماعی، شناختی، خودیاری، بهداشت، ایمنی و سلامتی و هنری طراحی و تدوین شده ­اند.

وی عنوان کرد: هم اکنون برای نوآموزان خانه های کودک، نظام آموزش زبان انگلیسی citizenship for kids توسط زبده ترین استادان حوزه آموزش زبان انگلیسی در حال تدوین است و به زودی در تمامی خانه های کودک ارائه می شود؛ این نظام آموزشی دارای کتابهای بدیع و تنها از سوی خانه های کودک "شهر شکوفه ها" ارائه می شود.

مسئول واحد آموزش فرهنگسرای ولاء ادامه داد: هر کدام از کتابهای آموزشی و کتاب کارهایی که در طول دوره آموزش پیش دبستانی شکوفه ها به آنها آموزش داده می شود دارای یک کتاب راهنمای مربی است که در آن کلیه اهداف مورد نظر آموزشی و نحوه اجرای کارهای گروهی به مربی توضیح داده شده است تا روند آموزش به بهترین شکل اتفاق بیفتد.

ارزشیابی و نظرسنجی در حوزه های آموزشی کودکان

وی تصریح کرد: در کتابهای راهنمای مربی فرم نظر سنجی برای والدین وجود دارد که به ارزشیابی و نظرسنجی در حوزه های آموزشی کودکان می پردازند.

مهدکیا در خصوص ادامه آموزش این دوره ها گفت: با شروع سال تحصیلی هر نوآموز بسته ای تحویل می گیرد که کلیه محصولات آموزشی و کمک آموزشی خانه های کودک به صورت یکپارچه و با علامت خانه ها بسته آموزشی کودک شهر شکوفه ها در آن وجود دارد.

وی اضافه کرد: خانه های کودک شهر شکوفه ها دارای نشریه داخلی خود نیز هستند، این نشریه ها که به صورت مکمل آموزشی در اختیار نوآموزان قرار می گیرد با عنوان "خورشید کوچولو" به فعالیت می پردازد.

مهدکیا بیان داشت: بیش از 10ها مربی و کمک مربی در هفت شعبه خانه های کودک منطقه 20 تهران امر آموزش نوآموزان را برعهده دارند، مربیان و کمک مربیان به صورت مستمر مورد ارزشیابی قرار گرفته و توسط رابطین و ناظرین آموزشی راهنمایی و هدایت می شوند.

وی افزود: خانه کودک شکوفه ها برای ارتباط هر چه بهتر خانواده ها با مربیان، دفتر اولیا و مربیان را تهیه و تدوین کرده است که مربیان کودکان در شهر شکوفه ها هر هفته گزارش موارد آموزشی به کودک را در آن شرح می دهند تا والدین در جریان فرایند آموزش باشند، ضمن اینکه این دفترچه شامل یادآوریهای سودمندی برای والدین و نیز موارد مورد نیاز دیگری هست که به ارتباط هر چه بهتر خانواده ها با مربیان در رابطه با کودکان کمک می کند.

مسئول واحد آموزش فرهنگسرای ولاء یادآور شد: علاقه مندان برای شرکت و ثبت نام در این دوره ها می توانند به فرهنگسرای ولاء، مجتمع کتابخانه شیخ کلینی(ره)، مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق(ره)، مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی، خانه فرهنگ دولت آباد، خانه فرهنگ رازی و خانه فرهنگ 13 آبان در شهرری مراجعه کنند.