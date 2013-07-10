استقبال زنان روستایی از طرح تولید کود ورمی کمپوست از ضایعات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسین پور ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: زنان روستایی بخش کاکی شهرستان دشتی از طرح الگوئی و آموزشی تولید کود ورمی کمپوست از مواد آلی و زباله‌های خانگی استقبال کردند.

وی افزود: طرح الگوئی که از اسفند ماه سال 91 با مشارکت و همکاری واحد امور زنان روستایی این مدیریت و مرکز خدمات جهاد کشاورزی کاکی آغازشده بود، در حال حاضر به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

حسین پور با اشاره به آغاز مرحله دوم تولید کود ورمی کمپوست در این طرح از همین هفته، اظهار امیدواری کرد که با اجرا وتوسعه طرح شاهد کیفیت و بهره وری بیشتر محصولات کشاورزی استان باشیم.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در این طرح چندین مرحله بهره برداران منطقه از طرح مذکور بازدید و با کارشناسان کشاورزی به تبادل تجربه پرداخته اند.

وی از مزیت‌های تولید کود ورمی کمپوست کمک به کشاورزی پایدار وتولید محصول سالم ذکر کرد و بیان داشت: کود ورمی کمپوست از زباله های خانگی، ضایعات محصولات کشاورزی و سایر مواد آلی به‌دست می‌آید.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: عملیات کاشت محصول کنجد در سطح دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر آغاز شد.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش داشته است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از2200 تن محصول کنجد در استان تولید شود.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: از عمده ترین مناطق سطح زیر کشت این محصول در استان ، شهرستان دشتستان، دشتی و تنگستان است.