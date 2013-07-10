به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهرامی ظهر چهار شنبه در جلسه احیای زکات شهرستان شهرکرد، عنوان کرد: در سال 91 در شهرستان شهرکرد 85 میلیون تومان از شهرستان شهرکرد، بن، سامان جمع آوری شده است.
وی افزود: از 85 میلیون تومان زکات جمع آوری شده 32 میلیون تومان متعلق به بخش بن بوده است.
وی در ادامه گفت: از زکات جمع آوری شده در سال 91 ، 43 میلیون تومان مربوط به شهر سامان است.
بهرامی گفت: طرح شجره طبیه باغات به نیت زکات در شهرهای سامان و بن انجام شده است و بیشتر زکات از درختان بادام و گردو است.
دبیر ستاد زکات شهرستان شهرکرد تصریح کرد: مبلغ زکات در شهر شهرکرد در سال 91، 10 میلیون تومان بوده است.
حجت الاسلام بهرامی بیان کرد: در سه ماه اول سال جاری در شهرستان شهرکرد 62 میلیون زکات از مردم جمع آوری شده است که نشانه ی توجه مردم به امر زکات است.
دبیر ستاد زکات شهرستان شهرکرد تصریح کرد: فرهنگ پرداخت زکات باید در شهرستان شهرکرد گسترش یابد.
حجت الاسلام بهرامی:
جمع آوری 85 میلیون تومان زکات در شهرستان شهرکرد /مردم سامان بیشترین مبلغ زکات را پرداختند
شهرکرد – خبرگزاری مهر : دبیر ستاد زکات شهرستان شهرکرد گفت:85 میلیون تومان زکات در شهرستان شهرکرد در سال 91 جمع آوری شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهرامی ظهر چهار شنبه در جلسه احیای زکات شهرستان شهرکرد، عنوان کرد: در سال 91 در شهرستان شهرکرد 85 میلیون تومان از شهرستان شهرکرد، بن، سامان جمع آوری شده است.
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