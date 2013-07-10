جمع آوری 85 میلیون تومان زکات در شهرستان شهرکرد /مردم سامان بیشترین مبلغ زکات را پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهرامی ظهر چهار شنبه در جلسه احیای زکات شهرستان شهرکرد، عنوان کرد: در سال 91 در شهرستان شهرکرد 85 میلیون تومان از شهرستان شهرکرد، بن، سامان جمع آوری شده است.



وی افزود: از 85 میلیون تومان زکات جمع آوری شده 32 میلیون تومان متعلق به بخش بن بوده است.



وی در ادامه گفت: از زکات جمع آوری شده در سال 91 ، 43 میلیون تومان مربوط به شهر سامان است.



بهرامی گفت: طرح شجره طبیه باغات به نیت زکات در شهرهای سامان و بن انجام شده است و بیشتر زکات از درختان بادام و گردو است.



دبیر ستاد زکات شهرستان شهرکرد تصریح کرد: مبلغ زکات در شهر شهرکرد در سال 91، 10 میلیون تومان بوده است.



حجت الاسلام بهرامی بیان کرد: در سه ماه اول سال جاری در شهرستان شهرکرد 62 میلیون زکات از مردم جمع آوری شده است که نشانه ی توجه مردم به امر زکات است.



دبیر ستاد زکات شهرستان شهرکرد تصریح کرد: فرهنگ پرداخت زکات باید در شهرستان شهرکرد گسترش یابد.