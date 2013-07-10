اعلام شرایط طلاب ممتاز حوزه علمیه استان خوزستان

حجت الاسلام علی آلبکل در گفتگو با خبرنگار مهر دارا بودن حداقل سه درس اصلی حضوری، نداشتن نمره کمتر از 15 در دروس و تائیدیه اخلاقی و سیاسی از سوی مدیر مدرسه علمیه از بخشی از این شرایط عنوان کرد.

وی در خصوص جزئیات اين شرايط تصریح کرد: طلاب مقدماتی با داشتن معدل 19، طلاب سطح یک با معدل 18، طلاب مجرد سطح دو با معدل 18، طلاب متاهل سطح 2 با معدل 17.5 و طلاب سطح سه با معدل 17 می توانند حداقل شرایط لازم برای ممتاز شدن را دارا باشند.

حجت الاسلام آلبکل از دیگر شرایط تکمیلی تعیین طلاب ممتاز را دارا بودن حداقل سه درس اصلی حضوری در حدود 600 ساعت، نداشتن نمره کمتر از 15 در همه دروس و گرفتن تائیدیه اخلاقی و سیاسی از مدیر مدرسه علمیه عنوان کرد.

معاون آ موزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه استان همچنین با اعلام اسامی 33 نفر از طلاب ممتاز مدارس علمیه خوزستان در سه سطح مقدماتی، سطح 1، سطح 2 و سطح 3 در سال تحصیلی 90-91 عنوان کرد: این افراد از شهرستانهای اهواز، آبادان، شادگان، سوسنگرد، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هویزه هستند.

وی در پایان از مدارس علمیه استان خوزستان درخواست کرد با توجه به اتمام امتحانات طلاب واعلام نمرات سال تحصیلی 91-92 آنها در سامانه مرکز آموزش مدیریت ، بررسی های لازم انجام و طلاب ممتاز سال 91-92 نیزبه این مرکز معرفی شوند.



