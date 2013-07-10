كرمان بزرگترين معادن مس و سنگ آهن را در خاورميانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدي زاهدي پيش از ظهر چهارشنبه در نشست خبري با اشاره به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اظهار داشت: خداوند مقدر فرموده است كه يك ماه بتوانيم استفاده خوب و صحيحي از زمان ببريم.

وي در ادامه گفت: اميدوارم در ماه مبارك رمضان امت اسلامي اعم از شيعه و سني بتوانند با درك صحيح زمان مسائلی كه امروزه بشريت با آن دست بر گريبان است با وحدت رفع كنند و ضمن ارتقاء جايگاه دين اسلام به مبارزه با كفر و استكبار بپردازد.

اين مسئول ابراز داشت: اميدواريم خداوند در اين ماه به علماي ديني بصيرت بيشتري بدهد كه دلهاي مومنان و مسلمانان را به هم نزديك كنند.

زاهدي با اشاره به اينكه وفاق و همدلي خوبي در بين نمايندگان استان كرمان وجود دارد، گفت: عليرغم اينكه در برخي از زمينه ها ممكن است اختلاف نظرهايي را باهم داشته باشيم ولي در مسائلي كه منافع استان كرمان مطرح باشد همگي در كنار هم هستيم و اين باهم بودن موجب شد كه فعاليت هاي زيادي در يك سال گذشته توسط مجمع نمايندگان انجام شود.

رئيس مجمع نمايندگان استان كرمان تصريح كرد: بعد از اينكه مجلس شوراي اسلامي در دوره نهم تشكيل شد بنا را بر اين گذاشتيم كه محور اصلي كارها توسعه و پيشرفت استان كرمان باشد.

وي اذعان داشت: استان كرمان بالاترين و بزرگترين معادن مس و سنگ آهن را در خاورميانه دارد و بزرگترين حجم باغات و مركبات را در كشور دارد.

زاهدي با اشاره به اينكه استان كرمان در عرصه دانشگاهي براي تامين نيرو و منابع انساني تقريبا جزء استان هاي پيشتاز است، افزود: ما در استان كرمان شهرستاني را سراغ نداريم كه دو يا سه مراكز دانشگاهي در آن وجود نداشته باشد.

اين مسئول با اشاره به اينكه استان كرمان ظرفيت هاي زيادي براي توسعه دارد، تصريح كرد: در مجمع نمايندگان استان كرمان تصميم گرفتيم براي توسعه و پيشترفت استان تلاش كنيم و از سياست بازي ها دور باشيم.

رئيس كميسيون آموزش و تبليغات مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: استان كرمان به اندازه كافي به واسطه برخي از سياست بازي ها نتوانسته در آن جايگاه و منزلتي كه بايد قرار بگيرد.

زاهدي با اشاره به اينكه در دولت نهم توجه خوبی به مناطق محروم کشور شد، گفت: در این راستا ستاد راهبردی توسعه جنوب استان کرمان تشکیل شد.

وي در ادامه افزود: در راستا ستاد راهبردي اعتبارات خوبی در نظر گرفته شد و در مدت شش سال وضعیت جنوب بهبود پیدا کرد.

نماينده مردم استان كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با شاره به اينكه ستاد راهبردي استان كرمان براي اولين بار شكل گرفت اظهار داشت: طی چند جلسه توانستیم برخی نیازهایي كه باعث توسعه و پيشترفت استان كرمان مي شود را مطرح كنيم و مصوباتی از دولت برای برخي از آنها بگیریم.

اين مسئول با اشاره به مصوبات ستاد راهبردي استان كرمان در يك سال گذشته تصريح كرد: اجرای سند دار کردن اراضی کشاورزی استان كرمان با همکاری ثبت اسناد از مصوبات ستاد راهبردي استان كرمان است.

رئيس مجمع نمايندگان استان كرمان در ادامه بيان داشت: اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری نوین کشاورزی استان كرمان به نسبت 85 درصد سهم دولت و 15 درصد آورده متقاضی و تدوین برنامه جامع آب استان كرمان در زمینه های شرب، کشاورزی و صنعت از جمله ديگر مصوبات ستاد راهبردی استان کرمان است.

