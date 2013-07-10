روستاهای رباط کریم دارای کتابخانه می شود

حجت الاسلام بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 25 موسسه قرآنی دارای مجوز در سطح شهرستان رباط کریم فعالیت و دوره های علوم قرآنی را برگزار می کنند.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، موجي از متقاضيان شرکت در آموزش هاي قرآني به سمت موسسات روانه شده که اين خود، نشان دهنده اهميت والاي قرآن در سطح جامعه خصوصا در اين شهرستان را گويا است.

این مسئول عنوان کرد: دوره های ختم قرآن یکی از برنامه های محوری موسسات و خانه های قرآن در شهرستان رباط کریم طی ماه مبارک رمضان است.

بهمنی ادامه داد: هم اکنون این دوره ها به مدت 30 روز با حضور علاقمندان در موسسات و مراکز قرآنی برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم در ادامه یادآور شد: این اداره با تشکیل جلسات متعدد، وضعيت فرهنگي شهرستان و مشکلات موجود، چگونگی ارتقای علمي و مطالعه مفيد در ميان جوانان را مورد بررسی قرار داده و به برنامه ریزی پرداخته است.

وی از آمادگی این اداره برای اهدای کتاب و تقویت کتابخانه های عمومی شهرستان خبر داد و اضافه کرد: از نظر اهدای کتاب مشکلی وجود ندارد، مساله ای که حائز اهمیت است، ايجاد انگيزه مطالعه در ميان مردم و جوانان است.

این مسئول اظهار داشت: در اين راستا بايد تدابير لازم برای ایجاد انگیزه مطالعه و انس با کتاب در ميان گروه هاي هدف اندیشیده شود.

بهمنی گفت: همچنین در تمام مساجد شهرستان کتابخانه هاي شبستان تشکيل شده و اين امر در مراکز روستايي نیز استمرار دارد.