تصویب بیش از 80 طرح توسعه بخش کشاورزی استان سمنان/ میامی دارای بیشترین طرح

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: برای این طرح ها مبلغ 110 میلیارد و 212میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود 7 و 13 درصداز محل اعتبارات سال 92 بانک کشاورزی مصوب شد که می تواند برای 166 نفر شغل ایجاد کند.

وی یادآور شد: در این جلسه شهرستان میامی با 40 طرح مصوب، بیشترین طرح های تصویبی را داشت که به ترتیب برای شهرستان شاهرود 14 طرح، سمنان 11، گرمسار 10، سرخه شش ، دامغان دو و مهدیشهر یک طرح مصوب شد.

ایجاد شغل برای چهار هزار و 422 نفر از محل اعتبارات سال 92 سازمان جهاد کشاورزی سمنان

ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در مجموع از محل اعتبارات سال 92 تا کنون سه هزار و 633 طرح با بیش از 1680 میلیارد ریال و توان ایجاد شغل برای چهار هزار و 422 نفر در جلسات استانی ستاد طرح توسعه مصوب شده است.

موسوی تاکید کرد: کار مهم در طرح توسعه بخش کشاورزی دقت و نظارت بر طرح هایی است که از این محل تسهیلات دریافت کرده اند تا منابع دریافتی در جای خود هزینه شود که در این راستای گروه های نظارتی شامل، سازمان جهاد کشاورزی استان، هسته نظارت شهرستان ها، کمیته نظارت استانی و کمیته امداد امام خمینی بر راستی آزمایی اجرای طرح های فوق نظارت مستمر دارند و تا کنون از چهار هزار و 16 طرح هدف که از اعتبارات سال90 بانک کشاورزی استفاده کرده اند تعداد دو هزار و 885 طرح (72 درصد) مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته که خوشبختانه کمتر از یک درصد انحراف داشته که تذکرات لازم اعمال و یا مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است.

صدور 8 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست از صدور تعداد هشت فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در خرداد ماه خبر داد و افزود: برای احداث و راه اندازی این واحد های تولیدی320 میلیاردو 71 میلیون ریال سرمایه گذاری خواهد شد و برای 158 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

رحمت الله کاشی بیان کرد: این جوازها دو مورد در بخش باغی، دام و طیور پنج مورد و یک مورد در بخش زراعی صادر شده است که برای شهرستان گرمسار با صدور چهار مجوز، بیشترین جواز های تاسیس صادر شده است.

وی همچنین از تصویب مبلغ 64 میلیارد ریال تسهیلات از محل طرح توسعه بخش کشاورزی استان سمنان برای هفت طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در جلسات ستاد این طرح طی ماه گذشته خبر داد که توان ایجاد شغل برای 97 نفر را دارد.

مدیر صنایع کشاورزی استان سمنان یادآور شد: پیگیری دریافت استعلام های لازم از ادارات وابسته برای صدور جواز تاسیس ورمی کمپوست حیوانی، پیگیری تخصیص و توزیع سوخت بخش کشاورزی بین بهره برداران، بازدید و بررسی مسائل و مشکلات طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان ها، ارائه مشاوره فنی به صاحبان واحد های تولیدی مرتبط با بخش، اقدام در خصوص تمدید و اصلاحیه جواز واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات مدیریت در خرداد ماه گذشته بوده