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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

معرفی نامزدهای جایزه شعر فوروارد برای مرحله نهایی

معرفی نامزدهای جایزه شعر فوروارد برای مرحله نهایی

با اعلام نام شاعران راه یافته به مرحله‌ نهایی جایزه‌ شعر فوروارد، این جایزه نامزدهای خود را در سه بخش معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، فهرست نهایی جایزه 10 هزار پوندی شعر فوروارد دربرگیرنده نام شاعران کهنه‌کاری چون گلین مکسون و ربکا گاس در کنار نام شاعران جدید است.

جوایز شعر فوروارد در سه بخش به بهترین مجموعه شعر 10 هزار پوند، به بهترین مجموعه شعر اول یک شاعر تازه کار پنج هزار پوند و به بهترین شعر، جایزه هزار پوندی اهدا می‌‌کند.

این جایزه که در سه بخش اهدا می‌شود، در بخش اصلی خود که به بهترین مجموعه شعر سال تعلق می‌گیرد «تولد او» از ربکا گاس، «پلوتو» از گلین مکسول، «پارالکس» از سینید موریسی، «ویرانی» از جیکوب پالی و «مواد خشک» از مایکل سیمونز رابرتز را انتخاب کرده است.

در بخش بهترین مجموعه شعر اول، امیلی بری، ماریان برتون، استیو الی، هانا لووی، دن اوبراین و آدام وایت به مرحله نهایی راه یافته اند تا برنده جایزه پنج هزار پوندی این بخش تعیین شود.

جایزه فوروارد برای بهترین شعر نیز پنج نامزد خود را معرفی کرده است تا به برنده این بخش یک جایزه هزار پوندی اهدا کند. پتینس آگابابی، سی جی آلن، نیک مک کینون، رزی شپرد و هوگو ویلیامز برای این بخش به فهرست نهایی رسیده اند.

امسال جایزه شعر فوروارد بیست و دومین دور خود را تجربه می‌کند.

برندگان این جوایز اول اکتبر 2013 معرفی می‌شوند.

کد مطلب 2094472

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