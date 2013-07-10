سرپرست اداره کل ورزش و جوانان حوزه جنوبغرب تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمدحسین نژاد فلاح برای حسین خبیری آمده است: با توجه به ولایتمداری، تعهد، سوابق و تجاربی که در عرصه های مختلف ورزش از شما سراغ دارم ، امیدوارم که در پناه خداوند تبارک و تعالی و تحت زعامت مقام معظم ولایت و با بهره گیری از توانایی ها و استعداد، همکاران گرامی برای دستیابی به اهداف عالی تر و پیشرفت امور و برنامه های تعیین شده راهبردی و هدفمند، موفق و سربلند باشید.

حسین خبیری قبل از این به عنوان مشاور در باشگاه پرسپولیس و مشاور مالک باشگاه استیل آذین فعالیت کرده و سالها در تیم های مختلف فوتسال به عنوان سرپرست و مدیر اجرایی انجام وظیفه کرده است.