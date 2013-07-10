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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

از سوی محمدحسین نژاد فلاح؛

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان حوزه جنوبغرب تهران معرفی شد

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان حوزه جنوبغرب تهران معرفی شد

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران طی حکمی حسین خبیری را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان حوزه جنوبغرب این استان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمدحسین نژاد فلاح برای حسین خبیری آمده است: با توجه به ولایتمداری، تعهد، سوابق و تجاربی که در عرصه های مختلف ورزش از شما سراغ دارم ، امیدوارم که در پناه خداوند تبارک و تعالی و تحت زعامت مقام معظم ولایت و با بهره گیری از توانایی ها و استعداد، همکاران گرامی  برای دستیابی به اهداف عالی تر و پیشرفت امور و برنامه های تعیین شده راهبردی و هدفمند، موفق و سربلند باشید.

حسین خبیری قبل از این به عنوان مشاور در باشگاه پرسپولیس و مشاور مالک باشگاه استیل آذین فعالیت کرده و سالها در تیم های مختلف فوتسال به عنوان سرپرست و مدیر اجرایی انجام وظیفه کرده است.

کد مطلب 2094475

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