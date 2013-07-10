ایجاد نشاط اسلامي در برنامه ريزي هاي اوقات فراغت/ مدارس مسکن مهر تا پایان تیر ماه تحویل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین در نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان سمنان خواستار استفاده از تمام توان آموزش و پرورش در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان طی ايام تابستان جاری شد و گفت: اوقات فراغت کودکان و نوجوانان از مسائل مهم تربیتی است که والدین و مسئولان می توانند با برنامه ریزی صحیح و سازنده این زمان ها را به فرصت های طلایی جهت رشد، بالندگی و شکوفایی استعداهای نهفته کودکان خود مبدل کنند.

وی گفت: کلاس های اوقات فراغت تابستان فرصت مناسبی است که دانش آموزان با شناخت استعداد و علایق خود در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی فعالیت های گوناگونی داشته باشند.

مسؤلان با ارائه برنامه های مدون و دقیق زمینه استفاده بهینه را برای کودکان فراهم سازند

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان سمنان ضمن تاکید بر برنامه ریزی صحیح پایگاه های اوقات فراغت و توجه به فرصت های طلایی دانش آموزان گفت: مسؤلان آموزشی باید با ارائه برنامه های فرهنگی، ورزشی و هنری مدون و دقیق در این ایام زمینه استفاده مطلوب و بهینه از این فرصت را برای کودکان فراهم سازند.

سعدالدین بر لزوم آگاه سازي والدين و بسترسازي فرهنگي، براي هدايت تحصيلي دانش آموزان در مقطع دبيرستان تاكيد كرد.

وی با تقدير از نقش آفريني جامعه بزرگ فرهنگيان در بروز و ظهور حماسه سياسي انتخابات ۲۴ خرداد، فرهنگيان را به عنوان قشري تاثيرگذار در عرصه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و سياسي دانست و گفت: عضويت در هيئت هاي اجرايي و نظارت و بازرسي و عضو شعب اخذ راي و شعبه بودن مدارس و تلاش براي حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي اخذ راي بخشي از تلاش هاي اين خانواده بزرگ در نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده است.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به دغدغه هاي خانواده ها در تعيين رشته تحصيلي خصوصا در مقطع دبيرستان اظهار داشت: با توجه به برنامه پنجم توسعه و حركت به سمت مهارت آموزي براي بسترسازي لازم براي اشتغال و افزايش توليد در سنوات آينده بايد خانواده ها به اين امر وقوف پيدا كرده و در خصوص آينده فرزند خود برنامه ريزي دقيقتري را داشته باشند.

سعدالدين به مدارس مسكن مهر نيز اشاره داشت و گفت: با همكاري اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس تا پايان تير بايد اين مدارس تحويل آموزش و پرورش شود.

کسب پنج مقام المپیاد نانو تکنولوژی توسط دانش آموزان سمنانی

مدير آموزش و پرورش شهرستان سمنان نيز در اين نشست با تقدير از مشاركت فرهنگيان در امر برگزاري انتخابات به موفقيت هاي حاصله در چند ماه اخير اشاره كرد و اظهار داشت: از شش مقام كسب شده در استان در المپياد نانو تكنولوژي در سطح كشور پنج مقام مربوط به شهرستان سمنان است.

عليرضا محمودي با اشاره به ابلاغ اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان در سوق دادن ۵۰ درصد رشته ها به سمت مهارت آموزي و فني گفت: اين امر در قالب تحقق توسعه متوازن و اجراي سياست گذاري هاي وزارت آموزش و پرورش است.

وي شرط اول در ثبت نام دانش آموزان را محدوده اسكان خانواده دانست و گفت: در انتخاب رشته علاقه و بضاعت هاي علمي دانش آموزان و هدايت تحصيلي نيز مد نظر قرار مي گيرد.

ثبت نام بيش از يك هزار و ۴۰۰ دانش آموز در مدارس مسكن مهر سمنان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان به ثبت نام بيش از يك هزار و ۴۰۰ نفر از دانش اموزان مسكن مهر اشاره كرد و گفت: اين رقم همچنان در حال افزايش است.

محمودي خواستار تسريع در واگذاري مدارس مسكن مهر براي برنامه ريزي تامين كادر اداري و آموزشي اين مجموعه ها شد.

وی در خصوص عملكرد نهضت سواد آموزي نیز گفت: ۶۶۴ نفر از سهميه ۹۱۱ نفر در كلاس هاي نهضت شركت كرده و باسواد شده اند و آموزش ۲۸۹ نفر طی سال تحصيلي جديد در دستور كار قرار گرفته است.