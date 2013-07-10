علی وزیریان، مدیر برگزاری جشنواره تایپوگرافی اسماءالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نهمین نمایشگاه پوستر اسماء‌الحسنی با نمایش 50 پوستر منتخب از میان 1220 اثر ارسالی به دبیرخانه، چهارشنبه 19 تیرماه در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) گشایش خواهد یافت.

مدیر سایت "تودی پوستر" افزود: جشنواره امسال برخلاف سال‌های گذشته که محوریتش در خانه هنرمندان بود به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) منتقل شده زیرا خانه هنرمندان همکاری لازم را با ما نکرد.

وی افتتاح نمایشگاه اسماءالحسنی در روز اول ماه رمضان را یک سنت ذکر کرد و گفت: خانه هنرمندان حتی برای اینکه ما بتوانیم جشنواره را در روز مقرر همیشگی افتتاح کنیم نیز با ما همکاری نکرد به همین دلیل ما نمایشگاه را به موزه امام علی (ع) بردیم ولی در نهایت 50 اثر از آثار بخش مسابقه را در خانه هنرمندان هم از امروز به نمایش خواهیم گذاشت.

کارگردان "یک سطر واقعیت" با گلایه از مدیریت خانه هنرمندان توضیح داد: حتی وقتی که بهروز غریب‌پور مدیرعامل خانه هنرمندان بود ما همکاری بیشتری از این مکان فرهنگی هنری می‌دیدیم ولی امسال خانه هنرمندان بیشتر از یک هفته حاضر نشد گالری‌های خود را در اختیار ما بگذارد.

کارگردان "خدا نزدیک است" به برگزاری جشنواره اسماءالحسنی در شهر مشهد خبر داد و بیان کرد: با همکاری خوب و درخواست بنیاد آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی از دهه دوم ماه رمضان نمایشگاه به گالری رضوان مشهد هم برده خواهد شد.

وی در پایان گفت: قصد داریم آثار جشنواره امسال را به آستان قدس رضوی اهدا کنیم که از آنها به هر نحوی که خواست استفاده کند.