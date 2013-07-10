وهابیت کشتن هرکسی که این فرقه را قبول ندارد عمل ثواب می داند/ این چهره پلید روشن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه ائمه جمعه شیعه و اهل ‌سنت بندرچارک استان هرمزگان با اشاره به تلاش پیامبراکرم(ص) برای تقویت یکپارچگی و وحدت مسلمانان در صدر اسلام گفت: خط اسلام حفظ وحدت با وجود سلیقه‌های مختلف است.

وی با اشاره به دعوت دین اسلام و قرآن‌کریم از مسلمانان برای تقویت و تحکیم وحدت، افزود: تودیع و معارفه همزمان ائمه جمعه شیعه و اهل ‌سنت در یک مکان و در یک زمان حرکت مبارک و جدیدی است که جای تبریک دارد.

امام‌جمعه بندرعباس با اشاره به مسئولیت سنگین روحانیت در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در جامعه، عنوان کرد: لباس روحانیت مسئولیت‌آور است چرا که اگر حرفی بزنی دیگران حرف‌ها می‌زنند و اگر حرکتی بکنی دیگران حرکت‌ها می‌کنند بنابراین باید سعی کنیم به وظایف خود به خوبی عمل کنیم.

وی با اشاره به موضوع خطبه‌ها و گفتگوهای خود با رادیو و تلوزیون در ماه رمضان بیان داشت: در این ماه علی‌رغم ارائه مباحث زیاد در مرود وهابیت در نمازجمعه اما با توجه به اهمیت موضوع وهابیت و تبیین چهره کریح وآن به مردم و خصوصا جوانان بحث خود را به این موضوع اختصاص خواهم داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه یک فرقه اسلامی مانند دیگر فرق اسلامی نیست افزود: اگر وهابیت هم مانند دیگر مکاتب یک مکتب فقهی بود ما با او مشکلی نداشتیم چراکه فقه با فقه دعوا ندارد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که آنها هرآن کس را که به اعتقاداتشان معتقد نباشد را تکفیر می‌کنند (کافر می‌خوانند) و کشتن او را مباح و حتی یک عمل ثواب می‌پندارند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از سفرش به یکی از کشورهای اسلامی خطاب به حاضرین گفت: من از شما سوالم این است که آیا امامان چهارگانه اهل‌سنت با هم دعوا داشتند؟ یا امام شافعی با امام صادق دعوا داشت؟ جواب سوالها خیر است چراکه آنها در مسائل فقهی اختلاف نظر داشتند اما هیچ‌وقت همدیگر را تکفیر نکرده و به جنگ هم بر نخواستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اگر دیروز ما می‌گفتیم وهابی‌ها آدم‌کش هستند کسی باور نمی‌کرد اما امروز این مسئله برای همه روشن شده است، خاطرنشان کرد: بزرگان وهابی در کتب خود به صراحت می‌گویند اگر اینهایی را که به زیارت قبور می‌روند توانستید با نصیحت از این کار منعشان کنید و اگر آنها توبه کنند بسیار خوب اما اگر توبه نکردند و در شرایطی باشی که بتوانی آنها را بکشی، کشتن آنها بر شما واجب است.

وی با اشاره به جنایات وهابیت در سوریه شامل بردین سر مخالفان خود در این کشور و دهان زدن به جگر سرباز سوری اظهار کرد: علمای دین باید پرده از چهره پلید وهابیت بردارند و تاریخچه شکل‌گیری و احکام نفرت‌انگیز آنها را برای مردم روشن کنند.

آیت‌الله نعیم‌آبادی خطاب به علما شیعه و اهل‌سنت با بیان اینکه ممکن است روزی دیگر نتوانید به صورت آزادانه در مورد وهابیت و آدم‌کشی‌های آن حرف بزنید گفت: تا مانع از گفتنتان نشدند، حرف‌های خود را برای آشنایی دقیق مردم با وهابیت، بدون ترس از هیچ‌چیز و هیچ‌کس جز خدا و با دلیل و استناد بگویید.