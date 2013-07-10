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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

در خراسان رضوی/

50 برنامه فرهنگي و هنري در سالروز عفاف و حجاب برگزار می شود

50 برنامه فرهنگي و هنري در سالروز عفاف و حجاب برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي خراسان رضوي از برگزاري بيش از 50 برنامه محوري در 21 تيرماه سالروز عفاف و حجاب در خراسان رضوي خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد كاظم دبيري ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سالروز حماسه تاريخي مردم مشهد در دفاع از عفت و حجاب ديني در واقعه مسجد گوهرشاد كه به روز ملي عفاف و حجاب نامگذاري شده، اقدامات متنوع و ميداني در قالب‌هاي مختلف انجام مي‌‌‌شود.

دبيري تصريح كرد: اين برنامه‌ها در كارگروه تخصصي عفاف و حجاب استان مطرح و در شهرستان هاي استان اجرايي مي‌‌‌شود.

 وي گفت: برگزاري بيش از 50 برنامه محوري فرهنگي و هنري با موضوع عفاف و حجاب در استان خراسان رضوي از جمله مهم‌ترين برنامه‌ها در اين حوزه است.

وي ادامه داد: با توجه به مصوبه شوراي هماهنگي فرمانداري مشهد در ۲۱ تیرماه سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد در شهرستان های ۲۸ گانه این استان، راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب برگزار می شود كه در مشهد اين مراسم پس از اقامه نماز جمعه در مسيرهاي ياد شده صورت مي گيردو در پايان بيانيه قرائت خواهد شد.

 وي تصريح كرد: برگزاري همايش با موضوع عفاف و حجاب در مشهد،بجستان، فيروزه ،تربت جام، جوين، جغتاي، رشتخوار، سبزوار، فريمان، مه ولات، كاشمر از جمله برنامه هاي اين روز است.

دبيري خاطر نشان كرد: برپايي كلاس‌هاي آموزشي و ارائه تابلوهاي مفهومي با موضوع عفاف و حجاب و همچنين نمايشگاه مد و لباس در راستاي ترويج عفاف و حجاب  از جمله برنامه‌هاي  است .

مسئول دبيرخانه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب استان خراسان رضوي گفت: تقدير از فعالان عرصه عفاف و حجاب در مشهد و شهرستان هاي خراسان رضوي، برگزاري مسابقه پيامكي، اجراي شب شعر، كوهپيمايي و كارگاه وي‍‍ژه تحكيم بنيان خانواده از ديگر برنامه هاي استان است .

سرپرست دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي خراسان رضوي  خاطر نشان كرد: در شهرستان هاي استان فضا سازي شهري با چاپ پوستر ،بنر و توزيع بروشور هاي تبلیغاتي و انجام شده است .

 

کد مطلب 2094484

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