بخشودگي جرايم دو برابر شده رانندگي

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ ناصر ميكائيلي با اعلام خبر فوق گفت: مسنتد به ابلاغيه پليس راهور ناجا و در اجراي ماده 54 قانون بودجه سال 1392 ، جريمه هاي دو برابر شده رانندگي تا پايان سال 1390 بخشوده شده و مالكين اينگونه وسايل نقليه از اول ماه مبارك رمضان شش ماه مهلت دارند تا نسبت به پرداخت اصل جريمه اقدام كنند.

وي افزود : در صورتي كه ظرف شش ماه اصل جريمه ها پرداخت نگردد ، مجددا در پايان شش ماه مهلت اعطاء شده جرائم به حالت اول باز خواهد گشته و دو برابر خواهد شد.

فاقد اعتبار بودن كارت هاي پايان خدمت قديمي

رئيس پليس راهور استان آذربايجان شرقي گفت: دارندگان كارت هاي قديمي پايان خدمت ( غير هوشمند ) مجاز به ثبت نام و شركت در آزمايش هاي رانندگي نمي باشند.

سرهنگ ناصر ميكائيلي اعلام داشت: مستند به اعلام سازمان وظيفه عمومي و پليس راهور ناجا ، كليه كارت هاي پايان خدمت قديمي (غير هوشمند) افراد منقضي ازخدمت كه از تاريخ 1/1/1385 به بعد خدمت سربازي آنان به اتمام رسيده است فاقد اعتبار بوده و ارائه خدمات صدور گواهينامه به متقاضيان مذكور منوط به رويت اصل كارت پايان خدمت هوشمند خواهد بود .

وي افزود: از اين پس كليه متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي براي ثبت نام و شركت در آزمايش هاي رانندگي ملزم به ارائه اصل كارت پايان خدمت هوشمند هستند.

خودروي سرقتي از شهر ري پس از هفت سال در ميانه كشف شد

سرهنگ محمد خشتگر ضمن اعلام اين خبر افزود : ماموران ايستگاه بازرسي شهيد فرجي اين فرماندهي در حين کنترل وسايط نقليه عبوري يکدستگاه سواري پرايد به برانندگي شخصي به هويت ( ح – ج ) 39 ساله اهل وساکن شهر ري كه ازسمت تهران بطرف تبريز درحرکت بوده متوقف نمودند.

فرمانده انتظامي شهرستان ميانه افزود:پليس از نامبرده مدارک رانندگي را خواست كه راننده بعلت نداشتن مدارك و رفتار مشکوک شماره وسيله ومشخصات وي را از طريق اداره آگاهي استعلام كرد.

وی در ادامه گفت: در نتيجه استعلام به عمل آمده معلوم شد خودرو مذكور حدود هفت ساعت پيش درشهرستان قم به سرقت رفته وراننده نيز داراي چندين فقره سابقه سرقت وسيله نقليه ومواد مخدر رادر پرونده خود دارد که با بر ملا شدن اين حقيقت سارق دستگير وبا تشکيل پرونده تحويل مقام قضايي شد .

کشف راز 27 فقره سرقت احشام درعجب شير

سرهنگ اکبررحيمي در تشريح اين خبر گفت: با بررسي و تحقيقات به عمل آمده ، سارق حرفه اي که بطورگسترده درسطح کشوراقدام به سرقت احشام مي كرد شناسايي شد.

فرمانده انتظامي عجب شير تصريح كرد: دراين راستاماموران پليس آگاهي با تعقيب ومراقبت هاي ويژه سارق رابايک دستگاه خودرو405 که پلاک خودرو را نيزبه طورماهرانه اي تغييرداده بود مشاهده ودستورتوقف صادرمي کنند که سارق بدون توجه به دستورپليس باحرکات مارپيچ تغيرمسير داده واقدام به فرار مي نمايد.

وی گفت : سارق دستگيرشده دربازجويي هاي كلا به انجام 27 فقره سرقت ، هفت فقره سرقت ازشهرستان عجب شير و20 فقره سرقت ازشهرستان هاي همجوار بناب ،مراغه،ملکان ، آذرشهر وتبريزاعتراف و باراهنمايي متهم يک نفر مالخر نيزبه هويت (ص.ا ) ازشهرستان مياندواب دستگيرشد.

