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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

معلم بهارستانی پژوهشگر برگزیده استان تهران شد

معلم بهارستانی پژوهشگر برگزیده استان تهران شد

بهارستان - خبرگزاری مهر: احمد نادری معلم بهارستان، در طرح اقدام پژوهی سال 91، به عنوان معلم پژوهنده برگزیده استان تهران انتخاب شد.

به گزارش مهر ، پس از اعلام نتایج طرح اقدام پژوهی سال تحصیلی گذشته، آموزگار دبستان شهید امیرکاویانی در نسیم شهر، ضمن ارائه پژوهشی با عنوان «چگونه توانستم میزان مطالعه دانش آموزان کلاسم را افزایش دهم » به عنوان معلم پژوهنده برگزیده در استان تهران انتخاب شد.

احمد نادری که لوح تقدیر خود را از رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده است، با کسب این عنوان توانست به مرحله کشوری طرح اقدام پژوهی راه یافت.

کد مطلب 2094489

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