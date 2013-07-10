معلم بهارستانی پژوهشگر برگزیده استان تهران شد

به گزارش مهر ، پس از اعلام نتایج طرح اقدام پژوهی سال تحصیلی گذشته، آموزگار دبستان شهید امیرکاویانی در نسیم شهر، ضمن ارائه پژوهشی با عنوان «چگونه توانستم میزان مطالعه دانش آموزان کلاسم را افزایش دهم » به عنوان معلم پژوهنده برگزیده در استان تهران انتخاب شد.



احمد نادری که لوح تقدیر خود را از رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده است، با کسب این عنوان توانست به مرحله کشوری طرح اقدام پژوهی راه یافت.