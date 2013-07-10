به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های نیروی انتظامی در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: نیروی انتظامی برای مبارزه با روزه‌خواری در ملاءعام از سوی ائمه جمعه و جماعات و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به برخورد با روزه‌خواران در ماه مبارک رمضان، افزود: اجرای دستورالعمل ویژه ناجا یکی از کارهای ما برای ماه مبارک رمضان است که به فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها ابلاغ کردیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: در جایی که نیروی انتظامی حضور فیزیکی ندارد اگر مردم اطلاع رسانی کردند، ماموران ما حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: گشت‌های ناجا را موظف کردیم با افرادی که روزه‌خواری می‌کنند، برخورد کرده و در صورت گستاخی روزه‌خواران پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.

سردار عباس‌زاده در ادامه با اشاره به برخی از محدودیت‌ها در این ایام، بیان داشت: در ایام ماه مبارک رمضان فروش اغذیه در اغذیه فروشی‌ها از اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع خواهد بود و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی همچنین در ارتباط با شنای مختلط در سواحل بوشهر خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر طی یک سال گذشته همکاری خوبی با نیروی انتظامی داشته‌اند و امیدواریم به جایی نکشد که ماموران ناجا دخالت کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در زمینه بدحجابی نیز ماموران امنیت اخلاقی تلاش خود را انجام می‌دهند و به کسانی که به عفت عمومی بی توجه باشند، تذکر می‌دهند.