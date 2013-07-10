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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

عباس زاده عنوان کرد:

برخورد گشت‌های ناجا با روزه‌خواران/ ممنوعیت فروش اغذیه در روز

برخورد گشت‌های ناجا با روزه‌خواران/ ممنوعیت فروش اغذیه در روز

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: گشت‌های ناجا را موظف کردیم با افرادی که روزه‌خواری می‌کنند، برخورد کرده و در صورت گستاخی روزه‌خواران پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های نیروی انتظامی در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: نیروی انتظامی برای مبارزه با روزه‌خواری در ملاءعام از سوی ائمه جمعه و جماعات و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به برخورد با روزه‌خواران در ماه مبارک رمضان، افزود: اجرای دستورالعمل ویژه ناجا یکی از کارهای ما برای ماه مبارک رمضان است که به فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها ابلاغ کردیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: در جایی که نیروی انتظامی حضور فیزیکی ندارد اگر مردم اطلاع رسانی کردند، ماموران ما حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: گشت‌های ناجا را موظف کردیم با افرادی که روزه‌خواری می‌کنند، برخورد کرده و در صورت گستاخی روزه‌خواران پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.

سردار عباس‌زاده در ادامه با اشاره به برخی از محدودیت‌ها در این ایام، بیان داشت: در ایام ماه مبارک رمضان فروش اغذیه در اغذیه فروشی‌ها از اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع خواهد بود و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی همچنین در ارتباط با شنای مختلط در سواحل بوشهر خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر طی یک سال گذشته همکاری خوبی با نیروی انتظامی داشته‌اند و امیدواریم به جایی نکشد که ماموران ناجا دخالت کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در زمینه بدحجابی نیز ماموران امنیت اخلاقی تلاش خود را انجام می‌دهند و به کسانی که به عفت عمومی بی توجه باشند، تذکر می‌دهند.

کد مطلب 2094490

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