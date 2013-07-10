شهر زاهدان با کمبود ایستگاه های آتش نشانی روبرو است

احمد ریگی فرد با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 7 ایستگاه فعال و یک ایستگاه نیمه فعال آتش نشانی در زاهدان خدمات لازم را به شهروندان ارایه می کننند در گفتگو با مهر افزود: برای رسیدن به حد مطلوب و شاخص های استاندار احداث و ایجاد تعداد 7 ایستگاه آتش نشانی دیگر در این شهر نیاز است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 143 نفر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشغول به خدمت هستند که با توجه به توسعه شهر زاهدان باید افزایش نیروهای شاغل در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

وي اظهار داشت این سازمان در نظر دارد به منظور افزایش توان نیروهای امدادی و همچنین پیشگیری از حوادث احتمالی در زمان بحران و یا حادثه نسبت به آموزش و جذب داوطلبان مردمی اقدام نماید.

ریگی فرد گفت: با اجرای این طرح و آموزش داوطلبان امداد و نجات و همچنین بکارگیری آنها در عملیات های امدادی بخشی از کمبود نیروهای امدادی جبران خواهد شد .

وی آموزش شهروندان در مقابله با حوادث و بحران را بسیارمهم توصیف کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از شهروندان به دلیل عدم آشنایی با حوادث و راهکار های مقابله با سانحه با تجمع در مناطق حادثه دیده و حتی با اقدامات غیر کارشناسی موجب تلف شدن زمان طلایی و به خطر افتادن جان خود و مصدومان سوانح می شوند.

وی آموزش دانش آموزان را نخستین گام به منظور فرهنگ سازی و نهادینه سازی دانش مقابله با حوادث به عنوان اولویت های کاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان عنوان کرد.