رونمایی از عامل ضدسرطان در دانشگاه شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکسول ماده‌ای است که برای ساخت دارو برای بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دكتراسماعیل اسدی- رئیس دانشگاه شهركرد درآئین رونمائی ازعامل ضد سرطان تاكسول با منشاء میكروبی وقارچ كش بیولوژیک در این دانشگاه گفت: دانشگاه شهركرد در مسیر پیشرفت علمی كشور گام های موثری برداشته است.



وی افزود : همچنین در مدت 6 سال اخیر میزان رشد فناوران از 3300 مورد به 19000مورد افزایش یافته و پیشرفت‌های امروز ما نشان دهنده این است كه كشور فشارها را پشت سرگذاشته و دانشگاه شهركرد نیز توانسته در بخشی از این پیشرفت‌ها سهیم باشد .

اسدی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه خاطر نشان کرد: در این خصوص مقرر شد سه درصد از درآمد ناخالص کشور دربخش پژوهش هزینه شود ولی به دلیل برخی مشکلات و موانع کمتراز یک درصد درآمد ناخالص ملی به این امراختصاص داده شده و این درحالی است که در بعضی کشورها این میزان به 12 درصد درآمد ناخالص ملی می‌رسد.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینكه درحال حاضر نزدیک به 40 رشته دكتری تخصصی و 60 رشته كارشناسی ارشد در دانشگاه شهركرد وجود دارد ادامه داد: با این وجود توسعه تحصیلات تكمیلی همچنان در اولویت برنامه‌های دانشگاه شهركرد است و تاكنون نیز این دانشگاه درمسیر پیشرفت علمی كشور گام‌های موثری برداشته است.