افق بهداشتی دزفول روشن است

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یک سال گذشته پیگیر‌یهای فراوانی توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان برای ارتقای این دانشگاه انجام شده است و با همکاری مسئولان و به ویژه شخص وزیر بهداشت در این باره این مهم محقق شد.

پاپی زاده با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای انجام این ارتقای جایگاه افزود: این ارتقای جایگاه باید در سالهای گذشته انجام می‌شد ولی در یک سال گذشته با پیگیریهای جدی و بی وقفه در این عرصه موفق شدیم تا گامی در راستای بهبود جایگاه علمی شهرستان دزفول در بخش علوم پزشکی برداشته شود.

پاپی زاده با اشاره به اینکه این ارتقا افق بهداشتی شهر دزفول را روشن می کند، بیان کرد: افق بهداشتی و درمانی در شهرستان دزفول با وجود این دانشکده روشن بود ولی با این ارتقا جایگاه، این افق روشن تر از پیش شده است و بارقه‌ های امید در این زمینه جان تازه گرفته است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تلاش بیشتری در عرصه جذب امکانات برای مراکز بهداشتی این شهرستان انجام می شود و تلاش خواهیم کرد تا تجهیزات بیشتری در این زمینه برای شهرستان دزفول جذب شود تا رفاه نسبی در این زمینه در شهرستان دزفول فراهم شود.