مشارکت 5 هزار دانش آموز قائم شهری در طرح غنی سازی اوقات فراغت

مفيد فلاحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح اوقات فراغت آموزش و پرورش قائمشهر در دو كانون فرهنگي تربيتي خواهران و برادران، دو مجتمع ورزشي مزدستان و معلمان شهيد، دارالقرآن و ۲۰ پايگاه در مدارس اين شهرستان فعال است.

وی افزود: كلاس هاي طرح اوقات فراغت شامل دوره هاي داستان نويسي، تئاتر، امدادگري، ورزشي، علمي، كامپيوتر،خياطي،خوشنويسي، عروسك سازي، سفالگري، كاردستي، رباتيك، قرآني، اردويي، شنا و نجوم است.

فلاحی، دانش آموزان شركت كننده دراين كلاس ها را دوره هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه اعلام كرد و گفت: تاكنون پنج هزار نفر كلاس دانش آموز دراين كلاس ها شركت كردند.

وي با بيان اينكه كلاس هاي پايگاه هاي غني سازي اوقات فراغت از اول تير تا ۱۲ مرداد ماه برپا است، گفت: در معرفي و ارائه برنامه ها و فعاليت هاي پايگاه هاي طرح اوقات فراغت، به تنوع برنامه ها و رشته هاي مختلف هنري و ورزشي متناسب با سن دانش آموزان و همچنين امكانات و ظرفيت هاي بومي و منطقه اي توجه ويژه اي وجود دارد.

مدیر آموزش و پرورش قائم شهر يادآورشد: هدف از اجراي طرح اوقات فراغت، مصون سازي دانش آموزان از آسيب ها و خطرات اجتماعي و نيز كم كردن فاصله آنها در ايام تابستان با دروس آموزشي و تربيتي مدارس است.

قائم شهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.