علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساعات فعالیت پایگاه های انتقال خون استان قم در ایام ماه رمضان گفت: با توجه به این که نیاز بیماران به خون مستمر است، هر ساله با تغییر ساعت کاری پایگاه های انتقال خون در ماه مبارک رمضان، این مراکز فعال و جهت خدمت رسانی آماده هستند.

وی در این خصوص تصریح کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان، پایگاه مرکزی این سازمان واقع در بلوار 15 خرداد در شیفت صبح از ساعت 8 و 30 دقیقه تا یازده و 30 دقیقه فعال و پذیرای اهداکنندگان خون می باشد.

مدیرکل انتقال خون قم ادامه داد: همچنین در شیفت شب و از ساعت 21 و پانزده دقیقه تا 22 و پانزده دقیقه، پایگاه حضرت روح الله واقع در خیابان معلم و پایگاه مرکزی واقع در بلوار 15 خرداد فعال هستند.

افزایش ساعت فعالیت پایگاه‌های انتقال قم خون همزمان با شب های قدر

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساعت فعالیت پایگاه انتقال خون استان قم در شب های قدر نیز بیان داشت: همزمان با شب های قدر به دلیل استقبال بیشتر مردم برای اهدای خون ساعت فعالیت پایگاه های انتقال خون استان افزایش خواهد یافت.

اهداکنندگان، اهدای خون را تنها به شب های قدر موکول نکنند

الهی افزود: البته توصیه ما به مردم و اهداکنندگان خون این است که اهدای خون را تنها به شب های قدر موکول نکنند و در تمام طول ماه رمضان به این کار خیرخواهانه مبادرت کنند تا هم نیاز بیماران در تمام اوقات برطرف شود و هم از ازدحام و معطلی در پایگاه ها کاسته شود.

وی در ادامه در توصیه ای به اهداکنندگان خون در ماه رمضان یادآور شد: از اهداکنندگان خون در نوبت صبح درخواست می شود تا در وعده سحری از مایعات مناسب و بیشتری استفاده کنند و اهداکنندگان نوبت شب نیز در وعده افطار خود به این نکته توجه نمایند.

