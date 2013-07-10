طرح سفیران نجابت ویژه بانوان فرهنگی آبادان اجرا شد

هادی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارتقا، تعمق و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در بین جامعه زنان فرهنگی و مدارس دخترانه به عنوان اهداف اجرای این طرح نام برد و گفت: تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، عفاف و حجاب در عرصه های مختلف زندگی و اثرات منفی رعایت نکردن آن در سست کردن بنیانهای اخلاقی خانواده و جامعه از دیگر اهداف اصلی اجرای طرح سفیران نجابت به شمار می رود.

وی همچنین از به کارگیری مربیان توانمند در جهت پاسخگویی به شبهات و ترویج عفاف و حجاب در سطح مدارس دخترانه و حلقه های صالحین خبر داد و یادآور شد: از ظرفیت زنان معلم برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان فرهنگیان زن و مدارس دخترانه استفاده می شود.

علوانی با اشاره به اینکه حجاب و عفاف یکی از احکام متعالی اسلام است، افزود: رعایت حجاب و عفاف ضامن تامین مصالح فردی زن و مرد است که به سلامت و نشاط جامعه و پویایی آن و استحکام خانواده کمک می کند.

وی اظهار کرد: موضوع حجاب و پوشش در تمامی جوامع به ویژه کشورهای اسلامی از جنبه های مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و در این میان نتایج و آثار حجاب در ابعاد فردی و اجتماعی به نحوی است که حجم گسترده ای از گفتگوهای علمی را به خود اختصاص داده است.

مسئول بسیج فرهنگیان اداره آموزش و پرورش آبادان با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی در خصوص اینکه رعایت حجاب و باور پوشش یک اجبار اجتماعی نیست تصریح کرد: حجاب به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و همچنین یک باور قلبی برای مصونیت از زشتی ها و آسیبهای اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد.



