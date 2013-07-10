30 نفر از روحانیون مبلغ حوزه علمیه قم به مناطق مختلف ایلام اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان 30 نفر از روحانیون مبلغ حوزه علمیه قم به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

وی افزود: این اساتید وبزرگان روحانیون در سطح بقاع متبرکه ومساجد استان نسبت به معارف اسلامی تبلیغ وترویج فرهنگ اسلامی مشغول انجام وظیفه خواهند بود.

وی همچنین در خصوص دیگر برنامه های اداره کل اوقاف وامورخیریه استان درماه مبارک رمضان گفت: درماه مبارک رمضان شاهد برگزاری محافل انس با قرآن با استفاده از قاریان مصری در سطح استان خواهیم بود.

وی در ادامه اظهار داشت: در اوقات فراغت جوانان اجرای طرح نشاط معنوی با برگزاری کلاس های آموزشی ،هنری ، احکام اسلامی و حفظ قرآن را خواهیم داشت و درپایان این طرح شاهد برگزاری اردو خواهیم بود.