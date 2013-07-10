بدره به قطب کشاورزی در ایلام تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از شهرستات تازه تاسیس بدره اظهار داشت: بخش بدره در 70 کیلومتری مرکز استان ایلام قرار دارد و بنا بر مصوبه هیئت دولت این بخش به شهرستان بدره ارتقاء یافته است.

وی افزود: شهرستان بدره دارای 30 روستا و 4 دهستان است و این شهرستان قابلیت های مهمی در زمینه کشاورزی، دامداری دارد.

وی ارتقاء بدره به شهرستان را تحقق خواسته های قانونی مردم دانست واضافه کرد: با تنش مجموعه مدیران استان، پیگیری مستمر نماینده مردم درمجلس و دستور ریاست جمهوری این منطقه به شهرستان ارتقاء یافته است.

این مسئول درادامه تصریح کر : بدره دارای ظرفیت های مهم اقتصادی وکشاورزی است و در صورت توجه به یکی از قطب های مهم کشاورزی تبدیل می شود.