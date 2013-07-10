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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۶

تقی زاده خبر داد:

کیانوش رحمتی به سایپا پیوست

کیانوش رحمتی به سایپا پیوست

کرج - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه سایپای البرز از پیوستن هافبک سابق استقلال به نارنجی پوشان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رحمتی هافبک فصل گذشته تیم استقلال با عقد قراردادی یک ساله به تیم فوتبال سایپا پیوست.

این بازیکن که چندین سال در تیم استقلال بازی می‌کرد با مسئولان باشگاه سایپا به توافق رسید و با نارنجی پوشان قرارداد بست.

سعید تقی زاده سخنگوی باشگاه سایپای البرز با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت:خوشبختانه مذاکرات خوبی را با کیانوش رحمتی برگزار کردیم و با توجه به اینکه این بازیکن در گذشته پیراهن سایپا را بر تن کرده بود و آشنایی خوبی با مجموعه سایپا داشت قرار داد یک ساله ای را به سایپا به امضا رساند.

وی ادامه داد:هدف ما این است تا بازیکنانی که در لیست فیرات هستند جذب شوند تا یک تیم آماده و کامل روانه مسابقات لیگ برتر شود.

کیانوش رحمتی در فصل گذشته به دلیل مصدومیت بیشتر فصل را از دست داده بود و نتوانست برای استقلال تهران به میدان رود.

کد مطلب 2094534

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