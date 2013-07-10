نشست های نقد ادبی در کتابخانه های قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه معارفه مسئولان کانون های ادبی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین روز چهارشنبه با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان اداره کل و روسای ادارات و مسئولان کتابخانه های عمومی استان در سالن کتابخانه عارف قزوینی برگزار شد.



در این جلسه اسماعیل قلندری به عنوان مسئول کانون ادبی آقایان و لیلا بهرامی به عنوان مسئول کانون ادبی بانوان اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین معرفی شدند.



محمد رضا مولایی در این جلسه گفت: کانون های ادبی در سال جاری با ساختاری متفاوت و کارکردهای ویژه شروع به فعالیت کرده اند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین افزود: رویکرد اصلی کانون های ادبی در سال جاری برگزاری نشست های نقد ادبی منظم و مستمر در کتابخانه های استان است.



وی اظهار داشت: این اقدام در راستای افزایش شناخت و اطلاعات عموم مردم در مورد کتاب و کتابخوانی صورت گرفته و کیفیت و محتوای کتاب های مورد نقد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.



مولایی تاکید کرد: به طور قطع کتابخانه ها به عنوان بازوهای فرهنگی جوامع نقش مهمی در معرفی و بصیرت افزایی عموم افراد دارند که دراین زمینه باید دقیق و حساب شده حرکت کنند.





این مسئول اضافه کرد: برگزاری سیر مطالعاتی نیز در کانون های ادبی از اهمیت زیادی برخوردار است که می توان با بهره گیری از کتب نویسندگان برجسته و معتبر دوره ای برای خواندن کتاب های ارزشمند برگزار کرد.



مولایی یادآورشد: استان قزوین همواره از مناطق عالم پرور و برجسته کشور در زمینه فرهنگ و ادب بوده که شایسته است بزرگان و مشاهیر آن بیشتر به مردم معرفی شوند.



مسئول کانون ادبی آقایان اداره کل کتابخانه های قزوین نیز در این جلسه گفت: هنر و ادبیات همواره بخشی از روح و روان و زندگی ما بوده و زندگی تمامی ایرانیان باشعر و ادب آمیخته است.



اسماعیل قلندری اضافه کرد: شاید برخی فکر کنند پرداختن به ادبیات باعث می شود که از پیشرفت های زندگی روزمره سایر مردم عقب بمانیم در حالیکه انسان ها برای پرورش، آرامش و انسان سازی نیازمند شعر و آثار ادبی و تاریخی غنی هستند.



وی خاطرنشان کرد: مهمترین اولویت ما در کانون های ادبی استعدادیابی نوجوانان و جوانان مستعد و علاقه مند است تا بتوانیم نسل هایی فرهیخته و اهل علم و ادب پرورش دهیم.



این مسئول گفت: برای بیان اندیشه ها و کارهای روزمره به مشاغل مختلف و برای بیان عواطف و احاسات خود به شعر، ادب و کتب پرمحتوا نیاز داریم.



قلندری در پایان یادآورشد: امیدواریم با توجه به حمایت های مدیرکل کتابخانه های قزوین و استفاده از حضور بزرگان و پیشکسوتان ادب استان به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.