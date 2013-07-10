150 روستاي گلستان از نعمت اينترنت بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد اسحاق حسيني هر چهارشنبه در در مراسم افتتاحيه متمركز خانه هاي فرهنگ ديجيتال استان گلستان گفت:فناوري اطلاعات در حال پر كردن همه زندگي ماست و هيچ راه فراري هم از ان نيستف تنها بايد استفاده درست از آن را بياموزيم.

وي افزود: گلستان در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در كشور پيشرو است و بيشترين تعداد ICT روستايي و بيشترين مشترك را كشور استان گلستان دارد.

حسيني افزود: 80 درصد مردم استان از مخابرات امكانات اينترنت را مي گيرند و 600 روستاي استان داراي ICT روستايي است.

در ادامه مهدي بيكي مسئول دبيرخانه كانون مساجد استان گلستان با اشاره به برگزاري مراسم افتتاحيه در كانون فرهنگي و هنري مسجد جامع گلشن گفت: كانون گلشن در دو سال اخير جهشي 200 درصدي داشته است و خود را به عنوان يك كانون فرامنطقه اي معرفي كرده است.

فعالیت 290 کانون فرهنگی و هنری در گلستان

وي افزود: در استان 290 كانون فرهنگي و هنري داريم كه به فراخور امكانات و گستردگي خود درجات مختلفي را از 1 تا 4 دارندو

بيكي اظهار داشت: كلان نگري در برنامه ها، تعامل با ديگر كانون هاي استان و كشور، اجراي 26 برنامه كانون هاي تخصصي ديگر در اين كانون و، پوش خوب برنامه اي در سطح شهر، استان و حتي كشور، استفاده از اتاق فكر مجرب و استفاده از ظرفيت معنوي آيت الله نورمفيدي از مهمترين عوامل موفقيت هاي چشمگير كانون فرنگي و هنري مسجد جامع گلشن است.