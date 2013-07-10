دعوت از هنرمندان سنگ کار کرمانشاهی برای مرمت تل زینبیه/اهدای 70 گرم طلای بانوان برای بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبر نگار مهر ، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر چهارشنبه طی نشستی که با خبرنگاران استان درسالن جلسات ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه برگزار شد، نقش رسانه را در کمک رسانی به عتبات عالیات مهم دانست و گفت: رسانه نقش ارزنده ای دراطلاع رسانی برای آگاه سازی جامعه از نحوه فعالیت های عتبات دارند که این امر موجب اعتماد مردم به مجریان امر در ستاد عتبات عالیات است.

وی افزود: اعتماد سازی یکی از ارکان اصلی در جهت کمک رسانی به بازسانی عتبات عالیات است زیرا مردم وقتی اعتماد داشته باشند کمک های خود را بی شائبه به این ستاد تقدیم می کنند.

حسینی با تاکید براین موضوع که کمک های اهدایی تنها از جانب شیعیان و مسلمین نبوده و کمک های صورت گرفته از سوی تامام اقشار و حتی اقلیت های مذهبی بود واعتقاد وعلاقه به اهل بیت وبخصوص سید شهداء تنها مختص شعیعیان نیست.

وی گفت: کرمانشاه در طول سنوات گذشته تاکنون همواره پذیرای زائرین عتبات عالیات بوده و در حال حاضر نیز از کاروان و گروه های اعزام به کربلا پذیرایی مناسبی به عمل آورده و در این راستا ،مسئولین عراقی و آیت الله سیستانی بارها از کرمانشاه تقدیر کرده اند.

حسینی از،انعقاد توافقنامه ای بین ستاد اصلی بازسازی عتبات کشور با ستاد استان کرمانشاه مبنی بر سنگ کاری تل زینبیه ، خبر داد وگفت: این توافقنامه یک مقدمه و هشت ماده دارد که در سه نسخه تنظیم و اعتبار آن ۱۲۰۰ میلیون ریال است.

وی افزود: مدت اجرای این پروژه حدود چهار ماه است که برای تعویض سنگ کف و بدنه تل زینبیه با نظارت ستاد مرکزی عتبات عالیات کشور صورت می گیرد و مجریان انجام این کارتماما کرمانشاهی هستند و هم اکنون ۵۰۰ سنگ کار کرمانشاهی در کربلا و عتبات حضور دارند.

وی شروع کار در تل زینبیه از اول مردادماه اعلام کرد و گفت: تا اول آذر ماه سالجاری ادامه دارد .

رئیس عتبات عالیات استان کرمانشاه در ادامه از هنرمندان سنگ کار کرمانشاهی در خواست کرد که جهت همکاری در این پروژه با مراجعه به ستاد عالیات ثبت نام و جهت کار به کربلا اعزام شوند .

رئیس عتبات عالیات استان کرمانشاه در ادامه سخنانش به دیدارشورای عالی ستاد بازسازی و سه نفر از معتمدین با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد وگفت: دراین دیداررهبرمعظم انقلاب خطالب به فعالین بازسازی عتبات عالیات ، گفت: خوش به حال شما که توفیق خدمت در این عرصه را دارید.

وی افزود:کرمانشاه جزء چهار استان برتر در این زمینه قرار گرفت، و کرمانشاه، مازندران، خراسان جنوبی و تبریز استان های پیشرو در زمینه بازسازی عتبات عالیات معرفی شدند.

حسینی، در بخش دیگری ازسخنانش به کمک های مردمی استان کرمانشاه در سه ماهه سالجاری اشاره کرد و گفت: این کمک ها شامل: ۳۰۲ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۵۲ ریال به کربلا، یک میلیون و ۷۵ هزار ریال به سامرا و ۷۸ میلیون ریال به نجف است.

وی میزان طلای اهدایی توسط خانم ها دراستان کرمانشاه را بیش از70 گرم عنوان کرد و گفت: ازاین محل حدود ۴۰۶ تن میلگرد خریداری و جهت تکمیل ساخت صحن جدید حضرت زهرا(س)در نجف اشرف ارسال شد.

رئیس عتبات عالیات استان کرمانشاه در ادامه ازاستقبال خوب مردم ازصحن جدید مسلم بن عقیل به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت:همکاری مسئولین هوانیروز کرمانشاه در این زمینه قابل تقدیر است.

حسینی گفت: ویژگی های ضریح حضرت مسلم بن عقیل را شامل، ارتفاع این ضریح بوده که ۴ متر و۳۵ سانتی متر و طول آن ۵ متر و ۱۰ سانتی متر و عرض ۴ متر با تعداد ۱۳ پنجره که دارای شاسی و زیر تاج از جنس استند استیل ذاست.

وی افزود: در این ضریح بیش از دو تن نقره اعلای انگلیسی به همراه ۸ کیلو طلا و یک و نیم تن مس در این ضریح به کار رفته است که وزن کل آن حدود ۱۶ تن است .

حسینی، مدت زمان ساخت این ضریح راسه سال و نیم عنوان کرد و گفت: بیش از 50 هنرمند، ضریح ساز، منبت کار، خاتم کار، کتابت کار، مینا کار، زرگر و آبکار طلا در کار ساخت آن شرکت داشته اند.

وی در ادامه به جلسه هئیت امناء در استان ها اشاره کرد و گفت: در تمامی استان ها هیئت امنایی شامل مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، صداو سیما، اوقاف، فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی و رئیس ستاد عتبات عالیات می باشد که این هیت امنا به ریاست امام جمعه و دبیری رئیس ستاد عتبات عالیات تشکیل وهر سه ماه یک بار در خصوص ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته جلسه تشکیل می دهند .

رئیس عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان شماره حساب ستاد عتبات عالیت برای ساخت پروژه صحن حضرت زهرا(س) را ۰۱۰۶۰۶۴۱۴۱۰۰۷ بانک ملی شعبه گلایول قابل واریز در سراسر استان، شماره حساب برای بازسازی حرم های شهر سامرا ۰۱۰۶۰۶۴۶۴۰۴۰۰۰۶ بانک ملی و شماره حساب برای بازسازی حرم امام علی(ع) در نجف را ۰۳۰۶۰۸۷۴۰۶۰۰۴ بانک ملی اعلام کرد.

