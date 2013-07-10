انتقاد آیت الله سبحانی از سخنان سروش درباره قرآن

به گزارش خبرنگار مهر از قم، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه تفسیر ماه مبارک رمضان در مدرسه حجتیه با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اضافه کرد: ماه رمضان بسیار در نزد خداوند فضیلت دارد و حوادث سرنوشت سازی مانند شبهای قدر و جنگ بدر در آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این ماه جرم و جنایت کمتر است و روزه عاملی برای ازدیاد تقواست ادامه داد: مسلمانان یک ماه تمام مهمان خداوند متعال هستند مهمانداری که بسیار عزیز، رئوف و حکیم است.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه در این ماه به تفسیر سوره یاسین خواهیم پرداخت به تعداد آیات آن اشاره و بیان کرد: آیات این سوره بر اساس روایات مختلف 82 و یا 83 است و اختلاف در این است که برخی حروف مقطعه "یس" را آیه گرفته و برخی دیگر آیه تلقی نکرده اند.

وی با اشاره به ثواب و برکات تلاوت این سوره اظهار داشت: ثواب تلاوت این سوره که آن را قلب قرآن نامیده اند آنقدر زیاد است که پیامبر در روایتی فرموده اند که تلاوت کننده این سوره در شب تا صبح و تلاوت کننده آن در روز تا شب در امان و امنیت است.

آیت الله سبحانی آمرزش اموات را یکی از فواید قرائت این سوره دانست و اضافه کرد: این سوره ثوابهای زیادی دارد اگرچه گروه هایی مانند وهابیون بی منطق این مسایل را قبول ندارند.

این مفسر قرآن كريم با بیان اینکه در سوره "یس" به توحید، نبوت و معاد پرداخته شده است اضافه کرد: آيات ابتدايی اين سوره مرتبط با نبوت، آيات ميانی مرتبط با توحيد و آيات پايانی مرتبط با معاد است.

آیت الله سبحانی ادامه داد: شروع این سوره با حروف مقطعه است که بنابر فرموده ائمه(ع) دلیل آن است که قرآن معجزه خدا و کلام الهی است و ساخته پیامبر (ص) نیست.

وی به سخنان برخی افراد مانند سروش که قرآن را کلام بشری می دانند اشاره کرد و با ابراز تاسف از این سخنان تصریح کرد: برخی نوشته‌اند که قرآن نوشته و ساخته و پرداخته خود پیامبر است در صورتی که خود خدا این فکر نادرست را رد کرده است.

این مفسر قرآن تأکید کرد: برخی با وجود اینکه سابقه اسلامی زیبایی در گذشته داشته اند اما این سخنان را در رسانه‌ها منعکس می‌کنند که کاملا خلاف صریح قرآن است.