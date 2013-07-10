حریق کارگاه تولیدی کیف و کفش در رشت مهار و اطفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقصودی عصر چهارشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: با تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر حریق یک کارگاه تولیدی در سبزه میدان رشت بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی رشت نیروهای آتش نشان را به محل حادثه اعزام کرد.

وی تصریح کرد: همچنین 11 دستگاه خودروی اطفای حریق سازمان به همراه 19 آتش نشان از ایستگاه های یک، دو، سه، چهار، پنج و شش به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت بابیان اینکه آتش نشانان در مدت دو دقیقه به محل حادثه رسیدند، گفت: دلیل حریق این واحد تولیدی تجمیع گازهای قابل اشتعال حاصل از بنزین، تینر و چسب بوده است.

وی در ادامه یادآورشد: تیم کارشناسی سازمان آتش نشانی درصدد برآورد میزان خسارت وارده است.